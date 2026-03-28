Az elmúlt napokban legkevesebb 20 ember meghalt a dél-tanzániai Mbeja régióban a heves esőzések kiváltotta földcsuszamlásokban – közölték a helyi hatóságok pénteken. Tanzánia mellett több környező országra is figyelmeztetést adtak ki a várható heves esőzések miatt.
Halálos földcsuszamlások Tanzániában
Az esőzés és az erős szél okozta földcsuszamlások szerdán házakat is leromboltak a régióban – közölte Dzsaffar Haniu, Rungwe körzet vezetője. „A halálos áldozatok száma elérte a húszat. Az egyik áldozat egy másfél éves gyermek” – mondta újságíróknak.
Hozzátette, hogy a meteorológusok további esőzéseket jósolnak a következő napokra, és felszólította a földcsuszamlás-veszélyes területeken élőket, hogy hagyják el a körzetet.
A szomszédos Kenyában, ahol évente előfordulnak szezonális áradások, már legalább 88 ember halt meg az elmúlt hetekben. Az áradások 21 megyét érintettek és két folyó kilépett a medréből, mióta a heves esőzések a hónap elején elkezdődtek. A hadsereget is bevetették a sürgősségi mentés segítésére.
Dél-Etiópiában március elején legalább 80 ember halt meg földcsuszamlásokban.
Az elmúlt hónapban az IGAD regionális éghajlat-előrejelzési központ közölte, hogy a március–májusi esős évszakban 45 százalék a valószínűsége annak, hogy átlag feletti csapadék hulljon a térség legtöbb országában, Ugandától Dzsibutiig.
Borítókép: Egy öntözőcsatorna Tanzániában (Fotó: AFP)
