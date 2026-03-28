Halálos földcsuszamlások Tanzániában

Már legalább húsz halálos áldozata van a földcsuszamlásoknak az ország déli részében. Tanzánia mellett több szomszédos országra is figyelmeztetést adtak ki a várható heves esőzések miatt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 4:00
Fotó: NURDIN PALLANGYO Forrás: XINHUA
Az elmúlt napokban legkevesebb 20 ember meghalt a dél-tanzániai Mbeja régióban a heves esőzések kiváltotta földcsuszamlásokban – közölték a helyi hatóságok pénteken. Tanzánia mellett több környező országra is figyelmeztetést adtak ki a várható heves esőzések miatt. 

Tanzánia déli részén már legalább húszan meghaltak az áradások és az azok nyomán kialakult földcsuszamlások miatt
Fotó: HUA HONGLI / XINHUA

Az esőzés és az erős szél okozta földcsuszamlások szerdán házakat is leromboltak a régióban – közölte Dzsaffar Haniu, Rungwe körzet vezetője. „A halálos áldozatok száma elérte a húszat. Az egyik áldozat egy másfél éves gyermek” – mondta újságíróknak.

Hozzátette, hogy a meteorológusok további esőzéseket jósolnak a következő napokra, és felszólította a földcsuszamlás-veszélyes területeken élőket, hogy hagyják el a körzetet.

A szomszédos Kenyában, ahol évente előfordulnak szezonális áradások, már legalább 88 ember halt meg az elmúlt hetekben. Az áradások 21 megyét érintettek és két folyó kilépett a medréből, mióta a heves esőzések a hónap elején elkezdődtek. A hadsereget is bevetették a sürgősségi mentés segítésére.

Dél-Etiópiában március elején legalább 80 ember halt meg földcsuszamlásokban.

Az elmúlt hónapban az IGAD regionális éghajlat-előrejelzési központ közölte, hogy a március–májusi esős évszakban 45 százalék a valószínűsége annak, hogy átlag feletti csapadék hulljon a térség legtöbb országában, Ugandától Dzsibutiig.

Borítókép: Egy öntözőcsatorna Tanzániában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
