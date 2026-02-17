Árvíztől tartanak a heves esőzések miatt Új-Zéland Déli-szigetén, több városban már vészhelyzetet is hirdettek

Heves, viharos esőzések sújtották kedden Új-Zéland Déli-szigetét, ahol árvízriadó van érvényben.

A kedvelt turisztikai célpontnak számító Akaroát a víz elzárta a külvilágtól (Fotó: Marty Melville/AFP)

A heves vihar korábban az Északi-szigeten fekvő főváros, Wellington térségében okozott károkat, majd dél felé vonult. A helyi meteorológiai szolgálat szerint az ország keleti partjainál kialakult alacsony nyomású rendszer további heves esőzéseket okozhat, és a folyók, patakok vízszintje gyorsan emelkedhet, földcsuszamlások is előfordulhatnak. A vihar következtében nagy hullámok és veszélyes tengeri viszonyok is kialakulhatnak.

Helyi vészhelyzetet hirdettek a Banks-félszigeten, Új-Zéland második legnagyobb városa, Christchurch közelében, ahol áradások, kidőlt fák és a földcsuszamlások akadályozzák a közlekedést, és egyes területeken megszakadt a távközlés és az áramellátás.

Phil Mauger, Christchurch polgármestere arra kérte a lakosokat, hogy takarékoskodjanak a vízzel, míg egyes körzetekben azt tanácsolták, hogy forralják fel az ivóvizet, miután az árvíz megrongálta a víztisztító telepet.

A Christchurch-től mintegy 90 kilométerre északnyugatra fekvő, kedvelt turisztikai célpontnak számító Akaroát a víz elzárta a külvilágtól. Az interneten megjelent képeken beomlott útszakaszokat, elárasztott utcákat és áradó patakokat látni.

A vihar korábban széles körű zavarokat okozott az ország Északi-szigetének nagy részén, ahol járatokat töröltek, főbb autópályákat zártak le, és több tízezer lakos maradt áram nélkül – számolt be az új-zélandi média.