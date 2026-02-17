szolnokrendőrséggyilkosság

Holtan találták otthonában, valószínűleg meggyilkolták az idős férfit

A Szolnokon élő férfi gyanús körülmények között hunyt el, ezért az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Magyar Nemzet
Forrás: Police.hu2026. 02. 17. 6:51
Holtan találtak egy idős férfit szolnoki otthonában hétfőn délután. A rendőrök azonnal megkezdték az elsődleges nyomozási cselekményeket – írja a police.hu

A környéket lezárták (Fotó: szoljon.hu/Mészáros János)

A szoljon.hu helyszíni beszámolója szerint a szolnoki Vízpart körúton február 16-án, hétfőn este mindenkit visszafordítottak a rendőrök a Hajó utcánál. A lap munkatársai helyszínelőket láttak kijönni fehér ruhában az Uszály utca egyik házából, és a megjelent a helyszínen Rádi Norbert megyei rendőrfőkapitány és Fürj János városi rendőrkapitány is. A lezárás utáni területre a rendőrség senkit nem engedett be, az ott lakóknak is meg kellett fordulniuk okmányellenőrzés után. A területet kordonnal vették körbe – tették hozzá.

Hozzátették: a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.

Az esetről további részleteket és a helyszínen készült videót, valamint fotókat ide kattintva tekintheti meg.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock/Méhes Dániel)

