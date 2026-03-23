A légiriadók hangja a mindennapok részévé vált, az emberek pedig hirtelen egy új valóságban találták magukat. Családok ezrei indultak útnak nyugat felé, sokan csak annyit vittek magukkal, amennyit kézben elbírtak. Akik maradtak, igyekeztek alkalmazkodni: voltak, akik fegyverhasználatot tanultak, mások önkéntesként segítettek, írja a Haon.
Balmazújváros közel a háború borzalmaihoz
Az orosz–ukrán háború kitörésének kezdetén az ukránok többsége még hitetlenkedve figyelte a fejleményeket. Sokan nem gondolták, hogy a határon felvonultatott csapatokból valós háború alakul ki, sokan csupán politikai játszmának tekintették az eseményeket. Aztán minden megváltozott.
A kezdeti sokkot hamar felváltotta a túlélés mindennapi gyakorlata. Egyre többen tanulták meg, hogyan lehet együtt élni a bizonytalansággal. Egy 2022-es őszi támadás során például egy kelet-ukrajnai városban egy szállodában reggelizők érezték meg a becsapódó rakéta erejét: az épület megremegett, az evőeszközök zörögtek. Míg a külföldiek riadtan néztek körül, a helyiek már szinte rezzenéstelenül folytatták a napjukat.
A háború következő szakaszában az energiaellátás vált célponttá. Városok borultak sötétségbe, megszűnt a fűtés, gyakoriak lettek az áramszünetek. Az emberek generátorokkal, vastag kabátokban próbálták átvészelni a telet, miközben tovább jártak dolgozni és igyekeztek fenntartani a mindennapi élet látszatát.
Az ukrán lakosság fásult és reményvesztett
Az évek múlásával azonban egyre nehezebbé vált a helyzet. A frontokon elhúzódó állóháború alakult ki, miközben a hátországban élők is folyamatos nyomás alatt maradtak. A drónok zúgása, a rakéták becsapódása és a légvédelmi rendszerek hangja mindennapos lett, különösen az éjszakai órákban. Sokan már a légiriadókra sem reagálnak. Az értesítések túl gyakoriak, az emberek kimerültek. Egyesek egyszerűen nem hagyják el az ágyukat hajnalban, mert nincs erejük újra és újra óvóhelyre menni.
A háború nyelve közben a mindennapok részévé vált. Idősek és fiatalok egyaránt felismerik a különböző fegyverek hangját, tudják, milyen veszély közeleg, sokszor már ösztönösen.
A veszteségek súlya is egyre nehezebben viselhető. Családok gyászolnak, a közösségekben szinte mindenki ismer valakit, akit érintett a háború. A mindennapokban pedig egyfajta fásultság lett úrrá.
Sokan már nem terveznek előre. Egy kijevi lakos szavai jól tükrözik a hangulatot:
Minden napot úgy élek meg, ahogy jön.
Már a remény is megkopott, sokak számára már az is teher, mert attól tartanak, hogy azt is elveszíthetik.
A kényszersorozás brutalitása: civilek és fiatalok is célponttá váltak
Az ukrajnai háború egyik legdrámaibb következménye a kényszersorozás, amely mára mindennapos gyakorlattá vált az ország különböző részein. Az utóbbi időszakban egyre több videó került nyilvánosságra, amelyek rávilágítanak, milyen brutális módszerekkel vonják be a civileket a harcokba.
Egy friss esetről készült rövid felvételen látható, hogy a férfira többen támadnak rá, hogy a frontra vigyék, miközben a környéken mások is kénytelenek voltak a kényszerintézkedések tanúi lenni.
Időről időre újabb és újabb felvételek jelennek meg, amelyek azt mutatják, hogy a kényszersorozás nem elszigetelt eset, hanem az ukrajnai konfliktus mindennapos része. A harcok súlyossága miatt több ezren vesztik életüket a fronton, miközben a hatóságok folyamatosan igyekeznek biztosítani a toborzást, akár erőszakkal is.
A felvételek rávilágítanak arra, hogy a kényszersorozás Ukrajnában nemcsak katonai kérdés, hanem közvetlenül érinti a civilek életét is, és a mindennapi valóság rémisztő részévé vált.
Közben Magyar Péter Kijevvel egyeztet
Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul pénzeli az ukrajnai háborút.
Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.
Borítókép: Egy hölgy virágot hagy édesapja sírjánál Lvivben, Ukrajnában, 2026 januárjában (Fotó: al-Dzsazíra)
