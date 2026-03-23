Balmazújváros közel a háború borzalmaihoz

Az orosz–ukrán háború kitörésének kezdetén az ukránok többsége még hitetlenkedve figyelte a fejleményeket. Sokan nem gondolták, hogy a határon felvonultatott csapatokból valós háború alakul ki, sokan csupán politikai játszmának tekintették az eseményeket. Aztán minden megváltozott.

Forrás: HAON2026. 03. 23. 16:43
Egy hölgy virágot hagy édesapja sírjánál Lvivben, Ukrajnában, 2026 januárjában Forrás: Al Jazeera
A légiriadók hangja a mindennapok részévé vált, az emberek pedig hirtelen egy új valóságban találták magukat. Családok ezrei indultak útnak nyugat felé, sokan csak annyit vittek magukkal, amennyit kézben elbírtak. Akik maradtak, igyekeztek alkalmazkodni: voltak, akik fegyverhasználatot tanultak, mások önkéntesként segítettek, írja a Haon.

Egy ukrán család, amelynek két férfi rokonát az orosz erők elvitték, amikor Bucsát elfoglalták a háború első hónapjaiban  (Fotó: al-Dzsazíra)

A kezdeti sokkot hamar felváltotta a túlélés mindennapi gyakorlata. Egyre többen tanulták meg, hogyan lehet együtt élni a bizonytalansággal. Egy 2022-es őszi támadás során például egy kelet-ukrajnai városban egy szállodában reggelizők érezték meg a becsapódó rakéta erejét: az épület megremegett, az evőeszközök zörögtek. Míg a külföldiek riadtan néztek körül, a helyiek már szinte rezzenéstelenül folytatták a napjukat.

A háború következő szakaszában az energiaellátás vált célponttá. Városok borultak sötétségbe, megszűnt a fűtés, gyakoriak lettek az áramszünetek. Az emberek generátorokkal, vastag kabátokban próbálták átvészelni a telet, miközben tovább jártak dolgozni és igyekeztek fenntartani a mindennapi élet látszatát.

Az ukrán lakosság fásult és reményvesztett

Az évek múlásával azonban egyre nehezebbé vált a helyzet. A frontokon elhúzódó állóháború alakult ki, miközben a hátországban élők is folyamatos nyomás alatt maradtak. A drónok zúgása, a rakéták becsapódása és a légvédelmi rendszerek hangja mindennapos lett, különösen az éjszakai órákban. Sokan már a légiriadókra sem reagálnak. Az értesítések túl gyakoriak, az emberek kimerültek. Egyesek egyszerűen nem hagyják el az ágyukat hajnalban, mert nincs erejük újra és újra óvóhelyre menni.

A háború nyelve közben a mindennapok részévé vált. Idősek és fiatalok egyaránt felismerik a különböző fegyverek hangját, tudják, milyen veszély közeleg, sokszor már ösztönösen.

A veszteségek súlya is egyre nehezebben viselhető. Családok gyászolnak, a közösségekben szinte mindenki ismer valakit, akit érintett a háború. A mindennapokban pedig egyfajta fásultság lett úrrá.

Gyászolók Kijevben (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

Sokan már nem terveznek előre. Egy kijevi lakos szavai jól tükrözik a hangulatot:

Minden napot úgy élek meg, ahogy jön.

Már a remény is megkopott, sokak számára már az is teher, mert attól tartanak, hogy azt is elveszíthetik.

A kényszersorozás brutalitása: civilek és fiatalok is célponttá váltak

Az ukrajnai háború egyik legdrámaibb következménye a kényszersorozás, amely mára mindennapos gyakorlattá vált az ország különböző részein. Az utóbbi időszakban egyre több videó került nyilvánosságra, amelyek rávilágítanak, milyen brutális módszerekkel vonják be a civileket a harcokba.

Egy friss esetről készült rövid felvételen látható, hogy a férfira többen támadnak rá, hogy a frontra vigyék, miközben a környéken mások is kénytelenek voltak a kényszerintézkedések tanúi lenni.

Időről időre újabb és újabb felvételek jelennek meg, amelyek azt mutatják, hogy a kényszersorozás nem elszigetelt eset, hanem az ukrajnai konfliktus mindennapos része. A harcok súlyossága miatt több ezren vesztik életüket a fronton, miközben a hatóságok folyamatosan igyekeznek biztosítani a toborzást, akár erőszakkal is.

A felvételek rávilágítanak arra, hogy a kényszersorozás Ukrajnában nemcsak katonai kérdés, hanem közvetlenül érinti a civilek életét is, és a mindennapi valóság rémisztő részévé vált.

Közben Magyar Péter Kijevvel egyeztet

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul pénzeli az ukrajnai háborút.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekolaszország

Salvini is kimondta a lényeget!

Bayer Zsolt avatarja

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
