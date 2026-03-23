A kényszersorozás brutalitása: civilek és fiatalok is célponttá váltak

Az ukrajnai háború egyik legdrámaibb következménye a kényszersorozás, amely mára mindennapos gyakorlattá vált az ország különböző részein. Az utóbbi időszakban egyre több videó került nyilvánosságra, amelyek rávilágítanak, milyen brutális módszerekkel vonják be a civileket a harcokba.

Egy friss esetről készült rövid felvételen látható, hogy a férfira többen támadnak rá, hogy a frontra vigyék, miközben a környéken mások is kénytelenek voltak a kényszerintézkedések tanúi lenni.

Forced mobilization in Lutsk🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️



In Lutsk, mobilization, as usual, is carried out in the finest tradition. In daylight, on a deserted street, TCC officers are pinning a young man down, presumably so he won’t change his mind about fulfilling his duty. For added persuasiveness,… https://t.co/bUYaz2ohMH pic.twitter.com/Iz0dyIG7Bv — MaximKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) March 21, 2026

Időről időre újabb és újabb felvételek jelennek meg, amelyek azt mutatják, hogy a kényszersorozás nem elszigetelt eset, hanem az ukrajnai konfliktus mindennapos része. A harcok súlyossága miatt több ezren vesztik életüket a fronton, miközben a hatóságok folyamatosan igyekeznek biztosítani a toborzást, akár erőszakkal is.

Forced mobilization continues in Ukraine



TCC officers capture all men on a city street who do not have the money to pay off military enlistment offices.



Here are some videos from #Vinnytsia#Ukraine #UkraineNews #TCC #Mobilization #FreeUkraine https://t.co/fCkJ44BgVn pic.twitter.com/viCpq2aEiD — MaximKrivonosBattalionOfficial (@MKBattalionOf) March 19, 2026

A felvételek rávilágítanak arra, hogy a kényszersorozás Ukrajnában nemcsak katonai kérdés, hanem közvetlenül érinti a civilek életét is, és a mindennapi valóság rémisztő részévé vált.

Közben Magyar Péter Kijevvel egyeztet

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul pénzeli az ukrajnai háborút.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.