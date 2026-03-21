Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy egy svéd állampolgárt kivégeztek Iránban – fogalmazott a svéd külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a történtekért kizárólag Teheránt terheli felelősség. A kivégzett férfi nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, írja a Politico.
Európai ország állampolgárát végezték ki Iránban
Kivégzett egy svéd állampolgárt Irán, közölte a skandináv ország külügyminisztere, Maria Malmer Stenergard. A férfit még 2025 júniusában tartóztatták le, és a svéd kormány szerint nem részesült tisztességes eljárásban.
Stockholm szerint nem volt tisztességes az eljárás
A svéd külügyminisztérium közleménye szerint Stockholm többször is felvetette az ügyet az iráni hatóságoknál, és követelte a jogállami normák betartását. Stenergard szerint azonban „egyértelmű, hogy az eljárás, amely a svéd állampolgár kivégzéséhez vezetett, nem volt tisztességes”.
A miniszter ismételten elítélte a halálbüntetést, amelyet „embertelennek, kegyetlennek és visszafordíthatatlannak” nevezett.
Hozzátette: európai uniós partnereivel együtt Svédország minden körülmények között ellenzi annak alkalmazását, és továbbra is fellép az iráni emberi jogi visszaélések ellen.
Iránban a kivégzés feszült nemzetközi helyzetben történt
Az eset egy különösen érzékeny időszakban történt: immár harmadik hete tart a Egyesült Államok és Izrael konfliktusa Iránnal, miközben a teheráni vezetést régóta bírálják az emberi jogok megsértése miatt. Az utóbbi időben ezt tovább erősítette az országos tüntetések erőszakos leverése.
Iránban korábban nyugati állampolgárokat is fogva tartottak, köztük Ahmadreza Djalali iráni–svéd tudóst, akit 2016 óta börtönben tartanak Iránban, és halálra ítéltek Izraelnek való kémkedés vádjával; valamint Johan Floderust, egy EU-tisztviselőt, akit 2024-ben szabadon engedtek a Teheránnal kötött megállapodás részeként.
A svéd külügyminiszter elmondta: kedden késő este értesült arról, hogy a kivégzés küszöbön áll, és megpróbálta felvenni a kapcsolatot iráni partnerével, sikertelenül. Svédország bekérette az iráni nagykövetet Stockholmban.
Borítókép: Gyászoló nők sétálnak Ali Hamenei ajatollahot ábrázoló transzparens mellett (Fotó: AFP/Atta Kenare)
