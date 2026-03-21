Európai ország állampolgárát végezték ki Iránban

Kivégzett egy svéd állampolgárt Irán, közölte a skandináv ország külügyminisztere, Maria Malmer Stenergard. A férfit még 2025 júniusában tartóztatták le, és a svéd kormány szerint nem részesült tisztességes eljárásban.

Forrás: Politico2026. 03. 21. 12:10
Gyászoló nők sétálnak Ali Hamenei ajatollahot ábrázoló transzparens mellett Fotó: Atta Kenare Forrás: AFP
Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy egy svéd állampolgárt kivégeztek Iránban – fogalmazott a svéd külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a történtekért kizárólag Teheránt terheli felelősség. A kivégzett férfi nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, írja a Politico.

Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter (Fotó: Getty Images/AFP/Marcus Ingram)

Stockholm szerint nem volt tisztességes az eljárás

A svéd külügyminisztérium közleménye szerint Stockholm többször is felvetette az ügyet az iráni hatóságoknál, és követelte a jogállami normák betartását. Stenergard szerint azonban „egyértelmű, hogy az eljárás, amely a svéd állampolgár kivégzéséhez vezetett, nem volt tisztességes”.

A miniszter ismételten elítélte a halálbüntetést, amelyet „embertelennek, kegyetlennek és visszafordíthatatlannak” nevezett. 

Hozzátette: európai uniós partnereivel együtt Svédország minden körülmények között ellenzi annak alkalmazását, és továbbra is fellép az iráni emberi jogi visszaélések ellen.

Iránban a kivégzés feszült nemzetközi helyzetben történt

Az eset egy különösen érzékeny időszakban történt: immár harmadik hete tart a Egyesült Államok és Izrael konfliktusa Iránnal, miközben a teheráni vezetést régóta bírálják az emberi jogok megsértése miatt. Az utóbbi időben ezt tovább erősítette az országos tüntetések erőszakos leverése.

A tüntetők a svéd–iráni orvos és kutató, Ahmadreza Djalali (Ahmad Reza Jalali) portréját ábrázoló plakátokat tartják, akit Iránban bebörtönöztek és halálra ítéltek (Fotó: TT News Agency/AFP Anders Wiklund)

Iránban korábban nyugati állampolgárokat is fogva tartottak, köztük Ahmadreza Djalali iráni–svéd tudóst, akit 2016 óta börtönben tartanak Iránban, és halálra ítéltek Izraelnek való kémkedés vádjával; valamint Johan Floderust, egy EU-tisztviselőt, akit 2024-ben szabadon engedtek a Teheránnal kötött megállapodás részeként.

A svéd külügyminiszter elmondta: kedden késő este értesült arról, hogy a kivégzés küszöbön áll, és megpróbálta felvenni a kapcsolatot iráni partnerével, sikertelenül. Svédország bekérette az iráni nagykövetet Stockholmban.

