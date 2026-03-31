Ukrán drónok készülhetnek az Egyesült Államokban

Az ukrán General Cherry dróngyártó megállapodást kötött amerikai partnerével, hogy pilóta nélküli légi járműveket állítson elő az Egyesült Államokban. Az együttműködés keretében a vállalat New Hampshire-i üzemekben gyárt majd drónokat a Wilcox Industries számára. A cég elsősorban elfogódrónokra fókuszál, miközben tovább erősíti jelenlétét a nemzetközi védelmi piacon.

2026. 03. 31. 7:15
Forrás: AFP
Az egyik legnagyobb ukrán dróngyártó, a General Cherry megállapodást kötött pilóta nélküli légi járművek gyártásáról az Egyesült Államokban – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

„Örömmel tölt el bennünket ez az egyedülálló lehetőség, hogy közösen építsük ki a gyártást, amely a legújabb védelmi és csapásmérő eszközök előállítását teszi lehetővé” – jelentette ki közleményében a General Cherry társalapítója, Jaroszlav Hrisin. „Elsősorban az elfogódrónokra összpontosítunk, mint zászlóshajó termékünkre.”

A 2023 szeptemberében alapított General Cherry jól példázza az ukrán haditechnológiai vállalatok új generációjának gyors növekedését az orosz–ukrán háború kezdete óta. A vállalat egyik képviselője elmondta, hogy a gyártás megkezdésének időpontja az ukrán kormánnyal folytatott tárgyalások alakulásától függ.

A General Cherry gyártja a Bullet nevű elfogódrónt, valamint nagyszámú FPV drónt is előállít. A vállalat részt vett a Gauntlet nevű pályázaton is, amelynek célja drónok értékesítése volt a Pentagon számára, Pete Hegseth hadügyminiszter Drone Dominance Programja keretében. 

A megállapodás hasonlít a Build With Ukraine (Építs Ukrajnával) kezdeményezés keretében létrejött együttműködésekhez, amelyek ukrán fegyvergyártókat európai gyárakba integrálnak.

Az ukrán kormány exportirodák hálózatát támogatja olyan városokban, mint Koppenhága és Berlin. Az Egyesült Államok nagyobb hazai fegyveriparral rendelkezik, és az amerikai fegyveripari vállalatok köztudottan erősen védik piacaikat, ahogyan a Pentagon beszerzési követelményei is szigorúak. Donald Trump tavalyi visszatérése óta az Ukrajnával való kapcsolatok különösen hűvösebbé váltak. Ennek ellenére a világ legnagyobb védelmi költségvetésével rendelkező Egyesült Államok továbbra is olyan piac, amelyet az ukrán haditechnológiai vállalatok szorosan figyelemmel kísérnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
