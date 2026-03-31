Az áprilisi választások tétje, hogy életbe lép-e a migrációs paktum

Ezt meg kell akadályozni – jelentette ki. Hozzátette: bár tagállami szinten vannak változások a migrációs politikákban, Brüsszel továbbra sem tudja kezelni ezt a kérdést, és nincs cselekvési terve az iráni háború miatt fenyegető újabb migrációs hullám feltartóztatására.

Az államtitkár kijelentette: a migráció politikai fegyverré vált Európában a baloldal kezében. Példaként elmondta, hogy Spanyolországban ötszázezer illegális bevándorlónak adtak tartózkodási engedélyt, ami szavazati jogot is jelenthet. Mindezt annak ellenére tették, hogy Spanyolországban a bűncselekményekért őrizetbe vettek több mint fele bevándorló – jegyezte meg.

Zsigmond Barna Pál kifejtette: Iránból és Törökországból egyre többen indultak el Európa felé, akik pedig már itt vannak, azok egyre magabiztosabbak, és egyre több erőszakos bűncselekményt követnek el az európai polgárok és európai tárgyi célpontok ellen.

Zsigmond Barna Pál: A migrációs paktum elhibázott lépés

Brüsszel 2015-ben sem volt képes megállítani a migrációs hullámot, és most sem alakít ki stratégiát, csak az elhibázott migrációs paktumot erőlteti, amely nem ad választ a migrációs nyomásra, sőt „migránsmágnesként” működik – magyarázta. Hangsúlyozta: ha a háború eszkalálódik, akkor Európa felé indulhatnak a menekültek, Európa pedig nem rendelkezik eszközökkel, hogy feltartsa őket.

Az államtitkár rögzítette: a magyar kormány mindig a migrációs paktum ellen szólalt fel, és nem fogja végrehajtani az abban foglaltakat.

Kitért arra is, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz, mert míg Magyarországra példátlan bírságot szabtak ki az – egyébként az EU határait is védő – déli határkerítés megépítése miatt, a lengyel vagy a lett–belarusz határon épült kerítést üdvözölte az unió vezetése.

Zsigmond Barna Pál kijelentette: a magyar modell működik, és ezt nem is fogja feladni a kormány. Az államtitkár a legfontosabb intézkedések között említette, hogy a külső határokat kerítéssel kell védeni, hatékony visszautasítási rendszert kell kiépíteni, a kérelmeket az unió határain kívül kell átvenni, az embercsempészet ellen fel kell lépni, a segítséget pedig oda kell vinni, ahol a baj van.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója arról beszélt: uniós szinten nem, de tagállami szinten egyre többen ismerik fel, hogy az illegális migráció súlyos biztonsági kockázatokat hordoz. A közbiztonság és a bűnügyi helyzet romlása, a migrációs hátterű személyek által elkövetett terrorcselekmények, a no-go zónák terjedő hálózata, a szociális ellátórendszerrel való visszaélés súlyos feszültségeket idézett elő – sorolta.