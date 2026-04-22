slava ukrainiausztriahennagyij vaszkiv

Milliárdos segélybotrány: Ausztriában csaptak le az ukrán üzletemberre

Nemrég letartóztatták Hennagyij Vaszkiv ukrán üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy központi szerepet játszott Ukrajnának szánt adományok eltüntetésében. Az észt közszolgálati televízió (ERR) beszámolója szerint a hatóságok végül Ausztria területén csaptak le a több millió eurós visszaélés kulcsszereplőjére.

Munkatársunktól
2026. 04. 22. 22:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ausztria területén tartóztatták le a hatóságok Hennagyij Vaszkiv ukrán üzletembert, aki a gyanú szerint több millió eurónyi Ukrajnának szánt segélyt sikkasztott el – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria területén kapták el a milliókat sikkasztó ukrán üzletembert (illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)

A botrány középpontjában a Slava Ukraini nevű civil szervezet áll, amely az orosz–ukrán háború kitörése óta több mint 6,5 millió eurót (mintegy 2,5 milliárd forintot) gyűjtött össze humanitárius célokra. A nemes célok mögött azonban sötét üzelmek zajlottak: a gyanú szerint legalább 1,5 millió eurót (közel 600 millió forintot) játszottak át egy Vaszkivhoz köthető magáncégnek.

A vádak szerint ez a vállalkozás nem segélyezésre fordította az összeget, hanem jelentős profitot realizált a jóhiszemű adományozók pénzéből.

Vaszkiv ellen gazdasági bűncselekmények és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az üzletember korábban az Egyesült Államokba menekült az igazságszolgáltatás elől, ám vesztére március végén Ausztriába utazott, ahol az Interpol jelzése alapján a hatóságok őrizetbe vették. Jelenleg kiadatási letartóztatásban várja, hogy kiadják Ukrajnának.

Az ügy nem csupán egy egyszerű köztörvényes bűncselekmény, hanem komoly politikai válságot is okozott Észtországban. A Slava Ukraini alapítója ugyanis az a Johanna-Maria Lehtme volt, akit a háború kitörése után szinte piedesztálra emeltek Tallinnban. Lehtmét az „Év emberének” választották, és parlamenti mandátumot is szerzett, ám a korrupciós gyanú árnyékában kénytelen volt lemondani és visszavonulni a közélettől.

Jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen, ami tovább növeli a gyanút a szervezet átláthatatlan működésével kapcsolatban.

A botrány pikantériája, hogy a visszaéléseket egy ukrán informátor, Olekszandr Csernov tárta fel, akit 2025 végén fegyverkereskedelemért ítéltek el. Az eset körülményei felvetik a gyanút, hogy Csernovon a leleplezésért álltak bosszút.

A Slava Ukraini NGO-t azóta felszámolták, hírneve helyrehozhatatlanul sérült. Jelenleg több polgári peres eljárás is zajlik Vaszkiv és Lehtme ellen, mintegy 750 ezer eurós kártérítési követeléssel. Az osztrák hatóságok egyelőre nem reagáltak érdemben a történtekre.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Bayer Zsolt avatarja

Megszólalt egy normális európai. Most egy cseh.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
