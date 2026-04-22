Az ügy nem csupán egy egyszerű köztörvényes bűncselekmény, hanem komoly politikai válságot is okozott Észtországban. A Slava Ukraini alapítója ugyanis az a Johanna-Maria Lehtme volt, akit a háború kitörése után szinte piedesztálra emeltek Tallinnban. Lehtmét az „Év emberének” választották, és parlamenti mandátumot is szerzett, ám a korrupciós gyanú árnyékában kénytelen volt lemondani és visszavonulni a közélettől.

Jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen, ami tovább növeli a gyanút a szervezet átláthatatlan működésével kapcsolatban.

A botrány pikantériája, hogy a visszaéléseket egy ukrán informátor, Olekszandr Csernov tárta fel, akit 2025 végén fegyverkereskedelemért ítéltek el. Az eset körülményei felvetik a gyanút, hogy Csernovon a leleplezésért álltak bosszút.

A Slava Ukraini NGO-t azóta felszámolták, hírneve helyrehozhatatlanul sérült. Jelenleg több polgári peres eljárás is zajlik Vaszkiv és Lehtme ellen, mintegy 750 ezer eurós kártérítési követeléssel. Az osztrák hatóságok egyelőre nem reagáltak érdemben a történtekre.