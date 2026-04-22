Elmaradnak a hosszú távú tervek: az EU Cipruson is csak tüzet olt

Hosszú távú versenyképességi tervek és a közös Kína-politika is napirenden lett volna, ha nem kopogtat a válság az ajtón. A Cipruson tartandó EU-csúcson ehhez képest azonban az egyre égetőbb energiaválság kérdése kerül majd előtérbe – írja az Euractive.

Cipruson ismét a válság tereli el a figyelmet, az Európai Bizottság pedig képtelen előrelépést elérni a hosszú távú ügyekben

Az európai vezetők ezen a héten Cipruson találkoznak informális tárgyalások céljából, és lesz mit megvitatniuk. Ukrajna finanszírozása mellett ugyanis újabb kihívásként jelent meg a közel-keleti válság. Bár az európai vezetők a Hormuzi-szoros lezárásakor még optimistán nyilatkozott, a krízis első hullámai már elérték a kontinenst. Eközben a hosszú távú tervek ismét háttérbe szorultak.

Az EU által korábban kijelölt hosszú távú prioritások – például a következő költségvetés vagy az új államok felvétele – mára eltűntek az európai vezetők politikai napirendjéről. Ugyanez a sors jutott a versenyképesség és a közös Kína-politika kérdésének is.

Az idő nem António Costa oldalán áll, aki az uniós tagállami vezetők közötti párbeszédet koordinálja. Franciaországban, Spanyolországban és Lengyelországban jövőre akár földrengésszerű változással járó választásokra is sor kerülhet, ami jelentősen szűkíti a mozgásteret a hosszú távú, összetett kérdések előmozdításában.

Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa a héten az Európai Parlamentben felszólalva arra kérte a kormányfőket, hogy vegyék komolyabban a portfólióját. Reményét fejezte ki, hogy a miniszterelnökök júniusban napirendre tűzik a bővítés kérdését.