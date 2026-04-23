Most dől el, merre tovább: sorsdöntő uniós csúcs kezdődik

A csúcstalálkozó egyik legfontosabb témája a Közel-Keleten zajló háború, különösen az Egyesült Államok és Izrael által indított konfliktus, amely már a nyolcadik hetébe lépett. A vezetők a béke kilátásait, valamint a Hormuzi-szoros lezárásának következményeit vitatják meg.

A szoros kulcsfontosságú az energiaszállítás szempontjából, lezárása pedig jelentős globális energiaár-emelkedést idézett elő, ami közvetlenül érinti az európai gazdaságokat és a lakosságot. Emiatt az energiaárak csökkentése közös prioritás, bár az ehhez szükséges intézkedések megítélésében már vannak nézetkülönbségek – írja a Politico.

Megosztottság figyelhető meg a biztonságpolitikai válaszlépések terén is.

Franciaország és Németország például nem ért egyet abban, hogy az EU-nak részt kellene-e vennie a tengeri szállítási útvonalak katonai védelmében.

Felmerült egy védelmi jellegű misszió lehetősége is, azonban kérdéses az Egyesült Államok szerepvállalása és a konkrét feltételek.

A találkozó másik kulcskérdése az EU következő költségvetése.

A tárgyalások hagyományosan nehezek: az északi, gazdagabb tagállamok alacsonyabb befizetéseket és szigorúbb költségvetési fegyelmet szeretnének, míg a déli és keleti országok nagyobb költségvetést és a támogatások fenntartását támogatják. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy

az EU-nak 2028-tól évente jelentős összeget kell visszafizetnie a Covid-járvány idején felvett közös adósságból, miközben a geopolitikai feszültségek – különösen az iráni konfliktus – további pénzügyi nyomást jelentenek.