Az európai fiatalok nem akarnak Ukrajnáért meghalni

Kiszivárgott nyugati katonai tervek, a lakosságot felkészítő kézikönyvek, túlélési tanácsok is jól mutatják, hogy nem csillapodik, inkább erősödik a háborús készülődés Európában, írja a KEMMA.
Miközben az ukrajnai háború következményei egyre súlyosabb képet rajzolnak a konfliktus áráról, Európa számos országa – köztük Németország – a katonai kapacitások bővítése mellett döntött. A sorkatonasággal kapcsolatos új lépések ugyanakkor komoly társadalmi feszültségeket gerjesztenek, különösen a fiatal generációk körében.
Tiltakozó fiatalok mutatják a kontinens átalakulását. Európa látványos változáson megy keresztül: felgyorsult a fegyverkezés, és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat kérdése. A politikai döntések mindinkább a védelem megerősítésére fókuszálnak, ami hosszú távon is kihat a fiatalok életére.
A sorkatonaság kérdése több helyen már nem csupán elméleti vita, hanem konkrét politikai irányvonal. Horvátország már lépett ezen az úton, és más országok is hasonló intézkedéseket mérlegelnek, ami sokak szerint alapjaiban formálhatja át Európa társadalmi és biztonsági rendszerét.
E folyamatban Németország különösen hangsúlyos szerepet játszik. Az új szabályozás szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak, és ehhez engedélyt kell kérniük a hadseregtől. Bár a hatóságok szerint az eljárás egyszerű, sokan attól tartanak, hogy ez a személyes szabadságjogok korlátozásának kezdete lehet.
Egy német fiatal vélemény szerint a tervezett intézkedések alapvető jogokat érintenek.
Én személy szerint nem tartom ezt rendben lévőnek, mert mindenkinek joga van önállóan eldönteni, hová megy anélkül, hogy erről jelentést kellene tennie. Szóval ezt a szabályozást furcsának tartom
– fogalmazott.
A fiatalok jelentős része kritikusan szemléli az intézkedéseket. A törvény elfogadását követően több német városban is tüntetések kezdődtek, ahol ezrek fejezték ki tiltakozásukat a sorkatonaság lehetősége ellen. Sokan attól tartanak, hogy az önkéntesség hangsúlyozása ellenére idővel kötelező szolgálatot vezethetnek be.
A szabályozás részeként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot. A védelmi tárca szerint a cél elsősorban az önkéntesek toborzása, ugyanakkor nem zárják ki, hogy szükség esetén visszatérhet a kötelező sorkatonaság.
Hiába nevezte Magyar Péter az ukrán háborút korábban riogatásnak, egy kiszivárgott friss hangfelvételen beismerte: hatalmas háború várható. A pártelnök úgy fogalmazott:
G…ci nagy háború lesz.
Mindezek nyomán egyre többen érzik úgy, hogy Európa fokozatosan a háborús logika mentén szervezi át működését. A közelben lévő háború brutalitása pedig már most is sokkoló. Az ukrajnai események világosan mutatják, milyen következményekkel járhat egy elhúzódó konfliktus: emberéletek százezrei vesznek oda, családok esnek szét, és az egész társadalom viseli a háború terheit.
Nem véletlen, hogy egyre többen teszik fel a kérdést: vajon a jelenlegi irány valóban a biztonságot erősíti, vagy inkább újabb veszélyeket hordoz a jövő generációi számára.
Esztergomtól mindössze néhány órányi távolságra ukrán civilek nap mint nap a háború kegyetlen valóságával szembesülnek. Sokak számára már nincs remény a viszontlátásra: szeretteik nem térnek haza. A hátramaradt feleségek, anyák és gyermekek csendes gyászát sem idő, sem szó nem enyhítheti – a veszteség terhe örökre velük marad.
Borítókép: Az európai fiatalok nem akarnak a frontra menni Ukrajna kedvéért (Fotó: AFP)
