Az európai fiatalok nem akarnak Ukrajnáért meghalni

Miközben az ukrajnai háború következményei egyre súlyosabb képet rajzolnak a konfliktus áráról, Európa számos országa – köztük Németország – a katonai kapacitások bővítése mellett döntött. A sorkatonasággal kapcsolatos új lépések ugyanakkor komoly társadalmi feszültségeket gerjesztenek, különösen a fiatal generációk körében.

Tiltakozó fiatalok mutatják a kontinens átalakulását. Európa látványos változáson megy keresztül: felgyorsult a fegyverkezés, és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat kérdése. A politikai döntések mindinkább a védelem megerősítésére fókuszálnak, ami hosszú távon is kihat a fiatalok életére.

A sorkatonaság kérdése több helyen már nem csupán elméleti vita, hanem konkrét politikai irányvonal. Horvátország már lépett ezen az úton, és más országok is hasonló intézkedéseket mérlegelnek, ami sokak szerint alapjaiban formálhatja át Európa társadalmi és biztonsági rendszerét.

Újoncok ünnepélyes eskütétele egy német laktanyában (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Reichel)

E folyamatban Németország különösen hangsúlyos szerepet játszik. Az új szabályozás szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak, és ehhez engedélyt kell kérniük a hadseregtől. Bár a hatóságok szerint az eljárás egyszerű, sokan attól tartanak, hogy ez a személyes szabadságjogok korlátozásának kezdete lehet.

Egy német fiatal vélemény szerint a tervezett intézkedések alapvető jogokat érintenek.

Én személy szerint nem tartom ezt rendben lévőnek, mert mindenkinek joga van önállóan eldönteni, hová megy anélkül, hogy erről jelentést kellene tennie. Szóval ezt a szabályozást furcsának tartom

– fogalmazott.

A német fiatalok ellenállása erősödik

A fiatalok jelentős része kritikusan szemléli az intézkedéseket. A törvény elfogadását követően több német városban is tüntetések kezdődtek, ahol ezrek fejezték ki tiltakozásukat a sorkatonaság lehetősége ellen. Sokan attól tartanak, hogy az önkéntesség hangsúlyozása ellenére idővel kötelező szolgálatot vezethetnek be.