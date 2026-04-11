Az európai fiatalok nem akarnak Ukrajnáért meghalni

Az elhúzódó ukrajnai háború egyre erőteljesebben alakítja át Európa gondolkodását: miközben nő a pusztítás, több állam – köztük Németország – háborúra készül, ami egyre hevesebb vitákat vált ki a társadalomban, különösen a fiatalok körében.

Magyar Nemzet
Forrás: KEMMA2026. 04. 11. 12:30
Az európai fiatalok nem akarnak a frontra menni Ukrajna kedvéért
Kiszivárgott nyugati katonai tervek, a lakosságot felkészítő kézikönyvek, túlélési tanácsok is jól mutatják, hogy nem csillapodik, inkább erősödik a háborús készülődés Európában, írja a KEMMA.

Német katonák egy laktanyában (Fotó: AFP)

 

Miközben az ukrajnai háború következményei egyre súlyosabb képet rajzolnak a konfliktus áráról, Európa számos országa – köztük Németország – a katonai kapacitások bővítése mellett döntött. A sorkatonasággal kapcsolatos új lépések ugyanakkor komoly társadalmi feszültségeket gerjesztenek, különösen a fiatal generációk körében.

Tiltakozó fiatalok mutatják a kontinens átalakulását. Európa látványos változáson megy keresztül: felgyorsult a fegyverkezés, és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat kérdése. A politikai döntések mindinkább a védelem megerősítésére fókuszálnak, ami hosszú távon is kihat a fiatalok életére.

A sorkatonaság kérdése több helyen már nem csupán elméleti vita, hanem konkrét politikai irányvonal. Horvátország már lépett ezen az úton, és más országok is hasonló intézkedéseket mérlegelnek, ami sokak szerint alapjaiban formálhatja át Európa társadalmi és biztonsági rendszerét.

26 October 2025, Thuringia, Oberhof: Soldiers from the Bundeswehr's Homeland Security Regiment 5 stand at a public regimental roll call in the sports hall. Around 160 recruits take their ceremonial oath here. Photo: Michael Reichel/dpa (Photo by MICHAEL REICHEL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Újoncok ünnepélyes eskütétele egy német laktanyában (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Reichel)

E folyamatban Németország különösen hangsúlyos szerepet játszik. Az új szabályozás szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak, és ehhez engedélyt kell kérniük a hadseregtől. Bár a hatóságok szerint az eljárás egyszerű, sokan attól tartanak, hogy ez a személyes szabadságjogok korlátozásának kezdete lehet.

Egy német fiatal vélemény szerint a tervezett intézkedések alapvető jogokat érintenek.

Én személy szerint nem tartom ezt rendben lévőnek, mert mindenkinek joga van önállóan eldönteni, hová megy anélkül, hogy erről jelentést kellene tennie. Szóval ezt a szabályozást furcsának tartom

– fogalmazott.

A német fiatalok ellenállása erősödik

A fiatalok jelentős része kritikusan szemléli az intézkedéseket. A törvény elfogadását követően több német városban is tüntetések kezdődtek, ahol ezrek fejezték ki tiltakozásukat a sorkatonaság lehetősége ellen. Sokan attól tartanak, hogy az önkéntesség hangsúlyozása ellenére idővel kötelező szolgálatot vezethetnek be.

A szabályozás részeként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot. A védelmi tárca szerint a cél elsősorban az önkéntesek toborzása, ugyanakkor nem zárják ki, hogy szükség esetén visszatérhet a kötelező sorkatonaság.

Magyar Péter is elszólta magát: nagy háború jön

Hiába nevezte Magyar Péter az ukrán háborút korábban riogatásnak, egy kiszivárgott friss hangfelvételen beismerte: hatalmas háború várható. A pártelnök úgy fogalmazott: 

G…ci nagy háború lesz.

A háború valósága a szomszédban

Mindezek nyomán egyre többen érzik úgy, hogy Európa fokozatosan a háborús logika mentén szervezi át működését. A közelben lévő háború brutalitása pedig már most is sokkoló. Az ukrajnai események világosan mutatják, milyen következményekkel járhat egy elhúzódó konfliktus: emberéletek százezrei vesznek oda, családok esnek szét, és az egész társadalom viseli a háború terheit.

Nem véletlen, hogy egyre többen teszik fel a kérdést: vajon a jelenlegi irány valóban a biztonságot erősíti, vagy inkább újabb veszélyeket hordoz a jövő generációi számára.

Esztergomtól mindössze néhány órányi távolságra ukrán civilek nap mint nap a háború kegyetlen valóságával szembesülnek. Sokak számára már nincs remény a viszontlátásra: szeretteik nem térnek haza. A hátramaradt feleségek, anyák és gyermekek csendes gyászát sem idő, sem szó nem enyhítheti – a veszteség terhe örökre velük marad.

Borítókép: Az európai fiatalok nem akarnak a frontra menni Ukrajna kedvéért (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Odessza lángokban: Oroszország pusztító csapást mért több ukrán településre

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

„Rendszerváltók”

Ezek időről időre össze szoktak gyűlni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
