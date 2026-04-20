IránháborúEgyesült ÁllamokvilággazdaságHormuzi-szoros

Hullámvasúton a globális energiapiac: Irán megnyitotta, majd újra bezárta a világ ütőerét

Rövid fellélegzés után ismét bizonytalanság uralja a globális energiapiacot: Irán csak órákra nyitotta meg a Hormuzi-szorost, majd újra korlátozta a forgalmat, miközben az Egyesült Államok fenntartja az iráni kikötők blokádját. A kialakult helyzet súlyos gazdasági következményekkel jár, és egyre inkább az aszimmetrikus hadviselés logikája határozza meg az eseményeket, hívta fel a figyelmet Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő.

Szabó István
2026. 04. 20. 18:33
A libériai zászló alatt hajózó Suezmax Shenlong tartályhajó Fotó: Imtiyaz Shaikh Forrás: Anadolu/AFP
Az elmúlt hétvégén hét hét után először indult meg komolyabb hajóforgalom a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson: több cseppfolyósított földgázt szállító tanker is áthaladt az útvonalon, ami azonnal éreztette hatását a világpiacon, a gázárak meredeken csökkenni kezdtek. Az optimizmus azonban rövid életűnek bizonyult.

A Hormuzi-szorosban közlekedő hajók mozgását bemutató MarineTraffic térkép (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a szoros megnyitásától függetlenül Washington fenntartja az iráni kikötőkből induló hajók elleni blokádot mindaddig, amíg nem születik átfogó megállapodás Teheránnal. Válaszul Irán ismét szigorította az áthaladást, és újra akadályozni kezdte a tengeri forgalmat.

Beláthatatlan gazdasági következmények

A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság rávilágított arra, mennyire sérülékeny a globális energiapiac, amely jelentős részben egyetlen, könnyen befolyásolható útvonalon keresztül működik. A korlátozások már most komoly következményekkel jártak: az olajárak kilőttek, a tőzsdék meginogtak, és az inflációs nyomás is erősödött, miközben az ellátási láncok világszerte akadozni kezdtek.

Ez nem azt jelenti, hogy egyetlen hajó sem halad keresztül, de töredéke csupán a szokásosnak

– mondta lapunknak Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta: míg korábban naponta 130-140 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, addig most több száz hajó rekedt a Perzsa-öböl térségében, vagy be sem tud jutni oda.

Ez nagyon komoly károkat okoz, de Iránnak van egy helyzeti előnye, a földrajzi fekvése, és ezt használja ki Teherán egy aszimmetrikus hadviselés keretében

– mutatott rá Csicsmann László.

Hadihajó a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)

A szakértő szerint a mostani helyzet nem példa nélküli: hasonló forgatókönyvet lehetett látni 2023-ban a Vörös-tenger térségében, amikor a jemeni húszik kezdték akadályozni a hajóforgalmat.

Hiába rendelkezik egy állam nagy katonai erővel, ezt igazából nem tudja megváltoztatni, így hiába unja meg Trump a jelenlegi csiki-csuki állapotot, ezzel az aszimmetrikus hadviseléssel nem igazán tudja felvenni a harcot

– hangsúlyozta a szakértő.

Az Egyesült Államok mindeközben saját eszközeivel próbál nyomást gyakorolni: a legfrissebb hírek szerint az amerikai haditengerészet elfoglalt egy iráni teherhajót az Ománi-öbölben. Teherán ezt „kalóztámadásnak” minősítette, és megtorlást helyezett kilátásba, ami tovább növeli az eszkaláció veszélyét.

Irán nem enged

A kialakult helyzet azonban nagyon komoly gazdasági károkat okoz Iránnak is, mondta el Csicsmann László.

A kieső olajbevételeket az iráni gazdaság sem tudja begyűjteni, ezért célravezető lehet az az amerikai elképzelés, hogy ez majd tárgyalóasztalhoz ülteti Teheránt. Azonban az, ami működik más államokkal szemben, itt mintha kevésbé működne

– összegezte a szakértő.

A Hormuzi-szoros körüli játszma így nemcsak katonai és politikai, hanem egyre inkább gazdasági fronton is eldőlni látszik, kérdés, hogy ki bírja tovább a nyomást.

Borítókép: A libériai zászló alatt hajózó Suezmax Shenlong tartályhajó (Fotó: Anadolu/AFP/Imtiyaz Shaikh)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
