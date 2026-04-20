Hullámvasúton a globális energiapiac: Irán megnyitotta, majd újra bezárta a világ ütőerét

Az elmúlt hétvégén hét hét után először indult meg komolyabb hajóforgalom a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson: több cseppfolyósított földgázt szállító tanker is áthaladt az útvonalon, ami azonnal éreztette hatását a világpiacon, a gázárak meredeken csökkenni kezdtek. Az optimizmus azonban rövid életűnek bizonyult.

A Hormuzi-szorosban közlekedő hajók mozgását bemutató MarineTraffic térkép (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a szoros megnyitásától függetlenül Washington fenntartja az iráni kikötőkből induló hajók elleni blokádot mindaddig, amíg nem születik átfogó megállapodás Teheránnal. Válaszul Irán ismét szigorította az áthaladást, és újra akadályozni kezdte a tengeri forgalmat.

🚨 BREAKING

Iran's Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026

Beláthatatlan gazdasági következmények

A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság rávilágított arra, mennyire sérülékeny a globális energiapiac, amely jelentős részben egyetlen, könnyen befolyásolható útvonalon keresztül működik. A korlátozások már most komoly következményekkel jártak: az olajárak kilőttek, a tőzsdék meginogtak, és az inflációs nyomás is erősödött, miközben az ellátási láncok világszerte akadozni kezdtek.

Ez nem azt jelenti, hogy egyetlen hajó sem halad keresztül, de töredéke csupán a szokásosnak

– mondta lapunknak Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója elmondta: míg korábban naponta 130-140 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, addig most több száz hajó rekedt a Perzsa-öböl térségében, vagy be sem tud jutni oda.

Ez nagyon komoly károkat okoz, de Iránnak van egy helyzeti előnye, a földrajzi fekvése, és ezt használja ki Teherán egy aszimmetrikus hadviselés keretében

– mutatott rá Csicsmann László.

Hadihajó a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)

A szakértő szerint a mostani helyzet nem példa nélküli: hasonló forgatókönyvet lehetett látni 2023-ban a Vörös-tenger térségében, amikor a jemeni húszik kezdték akadályozni a hajóforgalmat.

Hiába rendelkezik egy állam nagy katonai erővel, ezt igazából nem tudja megváltoztatni, így hiába unja meg Trump a jelenlegi csiki-csuki állapotot, ezzel az aszimmetrikus hadviseléssel nem igazán tudja felvenni a harcot

– hangsúlyozta a szakértő.