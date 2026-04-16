Vége a türelemnek: traktorok és kamionok foglalták el az utakat + videó

Több napja tartanak az üzemanyagárak elleni tiltakozások Írországban, ahol traktorok és teherautók konvojai akadályozzák a közúti közlekedést. A demonstrálók ideiglenes adócsökkentést követelnek a kormánytól az iráni háború végéig. A hatóságok már bírságokat is kiszabtak az akció résztvevőire.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 9:03
Az elszabaduló üzemanyagárak miatt tüntetnek a gazdák és a fuvarozók Írország-szerte Forrás: AFP
Az elszálló üzemanyagárak miatti tiltakozások szerdán már második napja tartottak Írországban. A ballygawley-i körforgalomnál mintegy hatavan jármű vett részt a demonstrációban, főként traktorokkal és tehergépjárművekkel akadályozták közlekedést. A megmozdulást számos hasonló akció előzte meg kedden Észak-Írország-szerte, amikor a Sydenham Bypasson, a Westlinken, az M2-es, az A1-es, az A4-es, az A5-ös és az A6-os utakon is feltorlódott a forgalom. A rendőrség pénzbírságokat szabott ki és figyelmeztetésben részesítette a tüntetések résztvevőit – számolt be róla a BBC.

Írországban gazdák és fuvarozók foglalták el az utakat, azonnali lépéseket követelnek a kormánytól az üzemanyagárak megfékezésére
(Fotó: AFP)

Az egyik tiltakozó, Ryan McKenna mezőgazdasági vállalkozó elmondta: 

Ebben az ágazatban így is nehéz megélni, a jelenlegi helyzet egyszerűen elfogadhatatlan. [...] Sok felgyülemlett düh van bennünk, de igyekszünk mindent törvényesen csinálni. Őszintén szólva lenne jobb dolgunk is [...] de lépnünk kellett.

 Ahogy arról lapunk is beszámolt, miután az iráni–amerikai béketárgyalások nem hoztak áttörést, Donald Trump amerikai elnök mestertervvel állt elő a konfliktus megoldására. Bejelentette, hogy az amerikai hadsereg átveszi a Hormuzi-szoros feletti irányítást. Egy másik tüntető elmondta, hogy ideiglenes üzemanyagadó csökkentést szeretnének addig, amíg az iráni háború véget nem ér. Kifejtette, hogy aggódik a tovagyűrűző hatások miatt:

Ha az üzemanyag többe kerül a gazdáknak és a fuvarozóknak is, az végső soron az üzletekben is áremelkedést okoz. Úgy gondolom, az emberek érzik, tenniük kell valamit. Hogy elérünk-e bármit, azt nem lehet tudni, amíg meg nem próbáljuk.

Borítókép: Az elszabaduló üzemanyagárak miatt tüntetnek a gazdák és a fuvarozók Írország-szerte (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
