Vége a türelemnek: traktorok és kamionok foglalták el az utakat + videó

Az elszálló üzemanyagárak miatti tiltakozások szerdán már második napja tartottak Írországban. A ballygawley-i körforgalomnál mintegy hatavan jármű vett részt a demonstrációban, főként traktorokkal és tehergépjárművekkel akadályozták közlekedést. A megmozdulást számos hasonló akció előzte meg kedden Észak-Írország-szerte, amikor a Sydenham Bypasson, a Westlinken, az M2-es, az A1-es, az A4-es, az A5-ös és az A6-os utakon is feltorlódott a forgalom. A rendőrség pénzbírságokat szabott ki és figyelmeztetésben részesítette a tüntetések résztvevőit – számolt be róla a BBC.

Írországban gazdák és fuvarozók foglalták el az utakat, azonnali lépéseket követelnek a kormánytól az üzemanyagárak megfékezésére

(Fotó: AFP)

Az egyik tiltakozó, Ryan McKenna mezőgazdasági vállalkozó elmondta: