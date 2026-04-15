Magyar Péter győzelme után valóra válhat Brüsszel álma, eltörölhetik a vétójogot

A brüsszeli javaslat lényege, hogy a jövőben ne egyes tagállamok vétója döntsön kulcskérdésekben, hanem többségi szavazás. Ez különösen olyan érzékeny ügyeket érintene, mint az Oroszországgal szembeni szankciók vagy az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatások. Von der Leyen szerint most kell kihasználni a politikai lendületet, írja az Exxpress.

Brüsszel célja: a blokkolások felszámolása

A háttérben egyértelmű politikai szándék húzódik meg. Az elmúlt években Magyarország többször is meggátolta az uniós döntéshozatalt. Legutóbb egy kilencvenmilliárd eurós ukrajnai hitelcsomag került veszélybe a magyar vétó miatt. Brüsszel ezt úgy értékeli: elfogadhatatlan, hogy egyetlen tagállam megbéníthatja az egész közösséget. A megoldás szerintük a vétójog visszaszorítása és a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztése.

A változás alapjaiban alakítaná át az Európai Unió működését. Jelenleg minden tagállam megakadályozhat külpolitikai döntéseket. Ha ez megszűnik, az országok olyan határozatok végrehajtására is kényszerülhetnek, amelyekkel nem értenek egyet.

Ez különösen a kisebb tagállamoknak jelentene komoly befolyásvesztést, hiszen a nagyobb országok súlya tovább nőne a döntéshozatalban.

Jogi akadályok

A terv megvalósítása azonban korántsem egyszerű. Az uniós alapszerződések módosításához minden tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges – vagyis éppen az a mechanizmus kellene hozzá, amelyet most eltörölnének.

Ráadásul bizonyos területek, például a katonai kérdések továbbra is kívül maradnának a többségi döntéshozatalon.

Brüsszel közben már a leendő új magyar miniszterelnökkel, Magyar Péter is felvette a kapcsolatot. Von der Leyen gyors reformokat sürgetett, és jelezte: ezek előfeltételei lehetnek a befagyasztott uniós források felszabadításának.