BrüsszelegyhangúságVálasztás 2026Európai Unióvétójog

Magyar Péter győzelme után valóra válhat Brüsszel álma, eltörölhetik a vétójogot

Alig egy nappal a magyarországi választások után Ursula von der Leyen máris új lendületet adott egy régóta dédelgetett brüsszeli tervnek. Az Európai Bizottság elnöke nyíltan beszél arról: itt az idő megszüntetni az egyhangúság elvét az Európai Unió külpolitikájában.

Magyar Nemzet
Forrás: Exxpress2026. 04. 15. 9:10
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
A brüsszeli javaslat lényege, hogy a jövőben ne egyes tagállamok vétója döntsön kulcskérdésekben, hanem többségi szavazás. Ez különösen olyan érzékeny ügyeket érintene, mint az Oroszországgal szembeni szankciók vagy az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatások. Von der Leyen szerint most kell kihasználni a politikai lendületet, írja az Exxpress.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir

Brüsszel célja: a blokkolások felszámolása

A háttérben egyértelmű politikai szándék húzódik meg. Az elmúlt években Magyarország többször is meggátolta az uniós döntéshozatalt. Legutóbb egy kilencvenmilliárd eurós ukrajnai hitelcsomag került veszélybe a magyar vétó miatt. Brüsszel ezt úgy értékeli: elfogadhatatlan, hogy egyetlen tagállam megbéníthatja az egész közösséget. A megoldás szerintük a vétójog visszaszorítása és a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztése.

A változás alapjaiban alakítaná át az Európai Unió működését. Jelenleg minden tagállam megakadályozhat külpolitikai döntéseket. Ha ez megszűnik, az országok olyan határozatok végrehajtására is kényszerülhetnek, amelyekkel nem értenek egyet.

Ez különösen a kisebb tagállamoknak jelentene komoly befolyásvesztést, hiszen a nagyobb országok súlya tovább nőne a döntéshozatalban.

 

Jogi akadályok

A terv megvalósítása azonban korántsem egyszerű. Az uniós alapszerződések módosításához minden tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges – vagyis éppen az a mechanizmus kellene hozzá, amelyet most eltörölnének.

Ráadásul bizonyos területek, például a katonai kérdések továbbra is kívül maradnának a többségi döntéshozatalon.

Brüsszel közben már a leendő új magyar miniszterelnökkel, Magyar Péter is felvette a kapcsolatot. Von der Leyen gyors reformokat sürgetett, és jelezte: ezek előfeltételei lehetnek a befagyasztott uniós források felszabadításának. 

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen. Fotó: AFP

 

A valódi tét: az EU jövője

A vétójog korlátozásának ötlete nem új keletű, de most új politikai helyzet alakult ki. 

Orbán Viktor távozásával eltűnik az egyik legerősebb ellenző, így Brüsszel esélyt lát arra, hogy egy évtizedes vitát végleg eldöntsön.

A kérdés azonban túlmutat Magyarországon. Az Európai Unió jövőbeli működésének alapja forog kockán: megmarad-e szuverén nemzetállamok szövetségének vagy egy központosítottabb politikai rendszer felé mozdul el?

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
