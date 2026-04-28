Megdöbbentő adatok Ausztriából: a migráns nők többsége évek után sem dolgozik

Komoly problémákra világít rá egy friss osztrák tanulmány: a migráns nők jelentős része még hosszú évek után sem tud belépni a munkaerőpiacra, különösen az afgán, szíriai és szomáliai nők körében alacsony a foglalkoztatottság.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 22:11
Illegális bevándorlók érkeznek a dél-spanyolországi Almería kikötőjébe Fotó: Carlos Barba
A később, 2019-ben érkezők esetében gyorsabb volt az integráció, de a különbség továbbra is jelentős: öt év után a férfiak több mint hatvan százaléka, a nőknek viszont még mindig csak közel harminc százaléka állt munkában.

Különösen alacsony a foglalkoztatottság a szomáliai női menekültek körében, ahol ez az arány alig haladja meg a harminc százalékot. Az afgán és szíriai nők esetében is hasonló a helyzet, negyven százalék alatti mutatókkal.

A tanulmány arra is rámutat, hogy más bevándorlói csoportok esetében lényegesen gyorsabb a beilleszkedés. Az uniós polgárok többsége már egy éven belül munkába áll, hosszabb távon pedig akár nyolcvan százalék feletti foglalkoztatottságot érnek el.

Az adatokból az is kiderül, hogy sok migráns nem marad tartósan Ausztriában: az uniós állampolgárok fele néhány éven belül továbbáll, míg a 2015–2016-os menekülthullámból érkezettek valamivel több mint fele maradt az országban.

A jelentést bemutató Claudia Bauer integrációs miniszter szerint az integráció nem minden csoport esetében halad azonos ütemben, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek intézkedései gyorsították a folyamatot. Hozzátette: fontos, hogy a munkavállalás jobban megérje, mint a szociális ellátások igénybevétele, különösen olyan városokban, mint Bécs, ahol az átlagnál alacsonyabb a foglalkoztatottság.

 

Borítókép: Illegális bevándorlók (Fotó: Carlos Barba)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
