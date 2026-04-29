Egyre több bírálat éri a NATO-t: elavult működés, gyengülő képességek

Salandin szerint a NATO katonai képességei visszaestek: példaként az Irán elleni műveleteket hozta fel, amelyek szerinte szervezési és stratégiai hiányosságokat tártak fel. Úgy véli, a parancsnoki és irányítási rendszer sem működik megfelelően, és azt állítja, hogy egyes döntések során már a mesterséges intelligenciára támaszkodnak.
A beszámoló alapján a szakértő azt is kifogásolta, hogy a szövetség nem korszerűsítette kellőképpen katonai doktrínáját, miközben továbbra is fenyegetést jelent Oroszország számára – ugyanakkor képességeit szerinte nem szabad túlértékelni.
