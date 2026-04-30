orosz–ukrán háborúorosz támadásOdessza

Orosz drónok csaptak le Odesszára, tucatnyian megsérültek + videó

Legalább tizenhatan megsérültek, köztük egy fiatalkorú is, amikor Oroszország drónokkal támadta Odesszát az éjszaka folyamán: több városrészben lakóépületek rongálódtak meg, tüzek ütöttek ki, a mentőegységek pedig órákon át dolgoztak a károk felszámolásán és a sérültek ellátásán.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 8:35
Odessza Hadzsibej járása egy orosz támadást követően (Fotó: AFP)
A legsúlyosabb károk a Primorszki kerületben keletkeztek – tájékoztatott Szerhij Liszak, a helyi katonai közigazgatás vezetője. A kerületben egy toronyház és egy ötszintes lakóépület is megrongálódott, a felső szinteken és a tetőn kiterjedt tüzek keletkeztek, amelyeket a tűzoltók később megfékeztek.

A támadás Odessza belvárosában családi házakat, továbbá egy óvodát, egy bevásárlóközpontot, egy szállodát és több közigazgatási épületet is érintett – számolt be Liszak.

Az egyik érintett kerületben infrastrukturális létesítményeket, raktárakat és egy garázsszövetkezetet értek csapások, míg a város különböző pontjain, parkolókban több tucat autóbusz és személygépkocsi semmisült meg vagy rongálódott meg – írja a Kyiv Independent.

A támadásban legalább 16 ember megsérült, köztük egy 17 éves fiú is. A tájékoztatás szerint két sérült állapota továbbra is válságos, intenzív osztályon ápolják őket, az orvosok az életükért küzdenek.

A mentési munkálatokban több mint 280 szakember vett részt, 68 jármű és műszaki eszköz bevonásával, miközben ideiglenes segítségnyújtó pontokat is létrehoztak a megrongálódott otthonok lakóinak támogatására.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
