A legsúlyosabb károk a Primorszki kerületben keletkeztek – tájékoztatott Szerhij Liszak, a helyi katonai közigazgatás vezetője. A kerületben egy toronyház és egy ötszintes lakóépület is megrongálódott, a felső szinteken és a tetőn kiterjedt tüzek keletkeztek, amelyeket a tűzoltók később megfékeztek.
Orosz drónok csaptak le Odesszára, tucatnyian megsérültek + videó
Legalább tizenhatan megsérültek, köztük egy fiatalkorú is, amikor Oroszország drónokkal támadta Odesszát az éjszaka folyamán: több városrészben lakóépületek rongálódtak meg, tüzek ütöttek ki, a mentőegységek pedig órákon át dolgoztak a károk felszámolásán és a sérültek ellátásán.
A támadás Odessza belvárosában családi házakat, továbbá egy óvodát, egy bevásárlóközpontot, egy szállodát és több közigazgatási épületet is érintett – számolt be Liszak.
Az egyik érintett kerületben infrastrukturális létesítményeket, raktárakat és egy garázsszövetkezetet értek csapások, míg a város különböző pontjain, parkolókban több tucat autóbusz és személygépkocsi semmisült meg vagy rongálódott meg – írja a Kyiv Independent.
További Külföld híreink
A támadásban legalább 16 ember megsérült, köztük egy 17 éves fiú is. A tájékoztatás szerint két sérült állapota továbbra is válságos, intenzív osztályon ápolják őket, az orvosok az életükért küzdenek.
A mentési munkálatokban több mint 280 szakember vett részt, 68 jármű és műszaki eszköz bevonásával, miközben ideiglenes segítségnyújtó pontokat is létrehoztak a megrongálódott otthonok lakóinak támogatására.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
