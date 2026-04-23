Giorgia MeloniOroszországOlaszország

Az olasz külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet

Az olasz diplomácia vezetője szerint súlyos sértések érték Giorgia Meloni miniszterelnököt nemrég Vlagyimir Szolovjov műsorában. Az olasz külügyminiszter ennek okán bekérette az orosz nagykövetet és magyarázatot vár tőle.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 22:52
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Vlagyimir Szolovjov az általa vezetett műsorban idiótának, fasiszta dögnek, az emberi faj szégyenének és olasz nyelven prostituáltnak is nevezte az olasz kormányfőt.

Szolovjov azt hangoztatta, hogy Meloni második neve az, hogy áruló, mivel elárulta saját választóit és Donald Trump amerikai elnököt is. Arra utalt, hogy Meloni elhatárolódott Trumptól azt követően, hogy az amerikai elnök rossz, a külpolitikához nem értő pápának nevezte XIV. Leót. Sergio Mattarella olasz államfő, valamint az olasz kormány- és ellenzéki pártok is szolidaritásukat fejezték ki Meloninak.

Szolovjov tavaly hasonló kifejezésekkel illette Pina Picernót, az olasz baloldali Demokrata Párt (PD) képviselőjét, az Európai Parlament alelnökét, aki tiltakozott Szolovjov részvétele ellen a RAI olasz közmédia egyik műsorában.

Szolovjov két villa tulajdonosa az észak-olaszországi Comói-tónál, amelyeket az olasz hatóságok az Oroszországgal szembeni szankciók miatt 2022 márciusában lefoglaltak. Az ingatlanok értékét a pénzügyőrség nyolcmillió euróra becsülte.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu