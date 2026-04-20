Orbán Balázs világossá tette, mi most a patrióta oldal feladata

Orbán Balázs a Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait arról, hogyan látja a jelenlegi helyzetet. Úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt nem egy földiekkel játszó égi tünemény, hanem hasonló történet, mint nyugat-európai társai. Egy centrista, alapvetően liberális, a Macron-féle En Marche-hoz hasonló, balosokkal kiegyező, a jobboldal felé kommunikációs, de nem tartalmi gesztusokat tevő párt – írta.

Európa elitje ezekre a pártokra támaszkodva biztosítja az európai integráció további mélyítéséhez és a nagy európai stratégiai irányokhoz (most éppen például Ukrajna támogatásához) szükséges többséget az uniós intézményekben – magyarázta. Kitért rá, hogy ezen formációk jellemzője, hogy bizonyos értelemben osztják a néhai német szociáldemokrata kancellár, Helmut Schmidt krédóját, miszerint: „Akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz.”

Az idézet persze értelmezhető a gyakorlat elsőbbségét hirdető megállapításként, de az efféle centrista–liberális formációk esetében mást jelent. Értelmezésükben egy politikus akkor jár el helyesen, ha nincs a politikai közösség egészére vonatkozó víziója vagy bármilyen ideálja. Így feladata sem a közösség vezetése, hanem inkább az »ügyintézés«. Politika helyett menedzsment, vezetés helyett koordináció

– szögezte le. Véleménye szerint ezzel összefüggésben egyetlen magyar sajátosságot érdemes kiemelni.

A Tisza a gazdasági nehézségek miatt kialakult protesthangulatban – elvitathatatlan külföldi titkosszolgálati segítséggel és a közösségi médián keresztüli beavatkozással – tudott megerősödni. A sikerhez ugyanakkor hozzájárult az elmúlt 16 év valós hibáinak bemutatása és a jelentős terepmunka is. Ennek eredményeként a politikai spektrum bal oldalától a centrum liberálisokig mindenkit egyesített. Zöldek, liberálisok, szocialisták, EPP – pont így, együtt

– mutatott rá.