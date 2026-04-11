A brüsszeli elit háborúra készül, de a fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból + videók

Európában egyre több országban vezetik vissza a sorkatonaságot. Németország már lépett az ügyben, fiatalok azonban nem támogatják a terveket. A Z generáció tagjai számára a katonai szolgálat nem jelent büszkeséget. Inkább félelmet kelt bennük, mert a közeli háború képei nap mint nap eljutnak hozzájuk. A közösségi médiában látják, mit jelenthet egy fegyveres konfliktus, és nem ilyen életet szánnak maguknak – írja a NOOL.

Németország döntött: jön a sorkatonaság

A német kormány döntése alapján 2026-tól nyilvántartásba veszik az összes 18 éves férfit. Kötelezően kapnak egy kérdőívet, amit ki kell tölteniük, és részt kell venniük egy alkalmassági vizsgálaton is. A nők továbbra is önkéntesen jelentkezhetnek. Ha azonban nincs elég önkéntes, a parlament döntése alapján bevezethető a „szükségleti kötelezettség”.

Boris Pistorius arról beszélt, hogy már az első évtől több ezer új belépővel számolnak, később pedig a tartalékosok számát is jelentősen emelnék.

A fiatalok közül sokan úgy látják, hogy a döntések róluk szólnak, mégsem kérdezi meg őket senki. Az elégedetlenség egyre látványosabb. A fiatalok a közösségi médiában – főként a TikTokon – szerveződnek, és ez már az utcákon is látszik: egyre nagyobb tömegek vonulnak fel, hogy tiltakozzanak a tervek ellen.