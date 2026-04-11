A brüsszeli elit háborúra készül, de a fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból + videók

Miközben a döntéshozók egyre hangosabban beszélnek a fegyverkezésről és a hadsereg megerősítéséről, egy egész generáció szorongva figyeli, hová vezet mindez. A Z generáció tagjai pontosan látják, mit jelent a háború – látják az ukrán példát és elrettenti őket. Nem akarnak sorkatonaságot és egyre hangosabban fejezik ki ellenérzéseiket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 22:45
A Z generáció tagjai pontosan látják, mit jelent a háború – látják az ukrán példát és elrettenti őket Forrás: AFP
Európában egyre több országban vezetik vissza a sorkatonaságot. Németország már lépett az ügyben, fiatalok azonban nem támogatják a terveket. A Z generáció tagjai számára a katonai szolgálat nem jelent büszkeséget. Inkább félelmet kelt bennük, mert a közeli háború képei nap mint nap eljutnak hozzájuk. A közösségi médiában látják, mit jelenthet egy fegyveres konfliktus, és nem ilyen életet szánnak maguknak – írja a NOOL.

A sorkatonaság gondolata nem büszkeséget, hanem szorongást vált ki a Z generáció tagjaiból Forrás: AFP

Németország döntött: jön a sorkatonaság

A német kormány döntése alapján 2026-tól nyilvántartásba veszik az összes 18 éves férfit. Kötelezően kapnak egy kérdőívet, amit ki kell tölteniük, és részt kell venniük egy alkalmassági vizsgálaton is. A nők továbbra is önkéntesen jelentkezhetnek. Ha azonban nincs elég önkéntes, a parlament döntése alapján bevezethető a „szükségleti kötelezettség”. 

Boris Pistorius arról beszélt, hogy már az első évtől több ezer új belépővel számolnak, később pedig a tartalékosok számát is jelentősen emelnék.

A fiatalok közül sokan úgy látják, hogy a döntések róluk szólnak, mégsem kérdezi meg őket senki. Az elégedetlenség egyre látványosabb. A fiatalok a közösségi médiában – főként a TikTokon – szerveződnek, és ez már az utcákon is látszik: egyre nagyobb tömegek vonulnak fel, hogy tiltakozzanak a tervek ellen.

Friedrich Merz korábbi megszólalásában egy „kötelező társadalmi év” bevezetéseként próbálta eladni a fiataloknak a sorkatonaság visszavezetését. 

Egy fiatal így parodizálta Merz megszólalását:

Megkérdeztük a fiatalokat, hogy akarnak-e meghalni, de senkinek sincs hozzá kedve. 

A német fiatalok nem kérnek az ukrajnai borzalmakból

Ukrajnában a hétköznapokat légiriadók, menekülés és állandó bizonytalanság határozza meg. Erről Nyugat-Európában sokszor kevesebb szó esik, vagy háttérbe szorul a téma. A német fiatalok ugyanakkor folyamatosan találkoznak a háború következményeivel. 

A közösségi médiában lerombolt városokat látnak, és rendszeresen olyan hírekkel szembesülnek, amelyek civilek szenvedéséről szólnak.

A maradandó sérüléseket szenvedett katonák látványa a legerősebb ellenérv a fegyverkezés ellen. 

A front közelében sok sebesült nem közvetlenül a sérülései miatt hal meg, hanem azért, mert nem jut időben ellátáshoz.

 A tömeges amputációkról szóló hírek is sokakat visszatartanak.

 

Beismerő vallomás: „G…ci nagy háború lesz”

A nyilvánosság előtt a Tisza Párt vezére relativizálja a háború veszélyét, de egy kiszivárgott hangfelvétel egészen más képet fest. Magyar Péter Vogel Evelinnek úgy fogalmazott:

G…ci nagy háború lesz.

A felvétel alapján a Tisza Párt vezetője tisztában van a fenyegetés súlyával, de nyilvánosan másképp kommunikál. 

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi útja során hivatalos ukrán szervekkel is tárgyalt.

Magyar Péter idei megjelenése a Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényén azt mutatta, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is közzétett Münchenből azon a napon, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt.

A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat 

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. 

Borítókép: Egy fiatal ukrán katonát a mentőautóban látnak el, miután megsérült (Fotó: AFP)

Az apán torolták meg Zelenszkij emberrablói, hogy fia elmenekült a kényszersorozás elől + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
Juszt, a csőcselék

Juszt, a csőcselék

Az önmagát előtérbe toló balos médiamunkást sohasem vette igazán komolyan a közvélemény.

