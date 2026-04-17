Nemzetközi jelentés: szabad és tisztességes volt a magyar választás, de külső nyomás árnyékolta be a kampányt

A több mint 80 szakértőt felvonultató misszió megállapítása szerint a választás napján nem történt olyan szabálysértés, amely befolyásolta volna az eredményt.

A választási eljárások biztosították a szavazás egyetemességét, egyenlőségét és titkosságát

– áll a jelentésben. A megfigyelők hangsúlyozták: a magyar választási rendszer stabil, széles körben elfogadott, és biztosítja a pluralizmust, valamint az új politikai erők részvételét is.

A dokumentum ugyanakkor rámutat arra is, hogy a választásokat egyre inkább nemzetközi térben kell értelmezni. Mint írják, „ami egykor nemzeti folyamat volt, ma már egy szélesebb színtéren zajlik”, ahol külföldi szereplők, digitális platformok és versengő narratívák is hatással vannak a politikai folyamatokra.

A jelentés szerint a kampány során több tényező is torzíthatta a politikai versenyt. Ilyen volt például az uniós források visszatartása, amely politikai kérdéssé vált, valamint az Európai Bizottság által alkalmazott digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) keretében működő gyorsreagálási rendszer.

Utóbbi kapcsán a megfigyelők azt írták: a tartalomszabályozás módja komoly aggályokat vet fel, különösen az átláthatóság hiánya miatt.