A 2026-os magyar parlamenti választások szabadon és demokratikusan zajlottak le, a választók akaratát tükrözték, ugyanakkor a kampányidőszakot jelentős külső nyomás és befolyásolási kísérletek kísérték – erre jutott a nemzetközi megfigyelőket tömörítő Szabad és Tisztességes Választásokért Koalíció (LCFFE) jelentése, amelyben az Ordo Iuris Intézet is részt vett.
Nemzetközi jelentés: szabad és tisztességes volt a magyar választás, de külső nyomás árnyékolta be a kampányt
Széles körű nemzetközi megfigyelés szerint a 2026-os magyar parlamenti választás megfelelt a demokratikus normáknak, ugyanakkor komoly aggályok merültek fel az uniós és nemzetközi befolyásgyakorlás miatt.
A több mint 80 szakértőt felvonultató misszió megállapítása szerint a választás napján nem történt olyan szabálysértés, amely befolyásolta volna az eredményt.
A választási eljárások biztosították a szavazás egyetemességét, egyenlőségét és titkosságát
– áll a jelentésben. A megfigyelők hangsúlyozták: a magyar választási rendszer stabil, széles körben elfogadott, és biztosítja a pluralizmust, valamint az új politikai erők részvételét is.
A dokumentum ugyanakkor rámutat arra is, hogy a választásokat egyre inkább nemzetközi térben kell értelmezni. Mint írják, „ami egykor nemzeti folyamat volt, ma már egy szélesebb színtéren zajlik”, ahol külföldi szereplők, digitális platformok és versengő narratívák is hatással vannak a politikai folyamatokra.
A jelentés szerint a kampány során több tényező is torzíthatta a politikai versenyt. Ilyen volt például az uniós források visszatartása, amely politikai kérdéssé vált, valamint az Európai Bizottság által alkalmazott digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) keretében működő gyorsreagálási rendszer.
Utóbbi kapcsán a megfigyelők azt írták: a tartalomszabályozás módja komoly aggályokat vet fel, különösen az átláthatóság hiánya miatt.
Kritika érte a kampányfinanszírozás rendszerét is. Bár formálisan megfelel az európai szabályoknak, a jelentés szerint „a valós idejű átláthatóság hiánya” és a digitális finanszírozási csatornák terjedése gyengíti az ellenőrzést. Emellett felhívták a figyelmet arra is, hogy nemzetközi szervezetek – köztük uniós és amerikai hátterű intézmények – közvetetten befolyásolhatták a politikai környezetet.
A médiaviszonyokat a jelentés formálisan pluralistának, ugyanakkor erősen polarizáltnak írja le. Külön kiemelték, hogy a lakosság jelentős része már digitális platformokon keresztül tájékozódik, ami növeli a platformszabályozás politikai jelentőségét.
A külföldi beavatkozás kérdését külön fejezet tárgyalja. A megfigyelők szerint mind kormányzati, mind ellenzéki oldalon érzékelhető volt nemzetközi támogatás, ugyanakkor az Európai Bizottsághoz és nemzetközi hálózatokhoz köthető lépések – például az uniós források visszatartása vagy politikai nyomásgyakorlás – „közvetve az ellenzéki erőknek kedvezhettek”.
A Democracy Interference Observatory (DIO) külön nyilatkozatban úgy fogalmazott: bár a választás jogszerű volt, „a beavatkozás mértéke komoly aggodalomra ad okot”, és az EU-n belül egyre inkább „irányított politikai környezetben” zajlanak a választások.
Borítókép: Jerzy Kwasniewski, a Liberty Coalition for a Free and Fair Election társelnöke, nemzetközi megfigyelő (Fotó: Kurucz Árpád)
