Orbán Viktor Sopronban folytatja országjárását

Dornfeld László: A magyar–amerikai kapcsolat túlmutat a politikán

J. D. Vance budapesti látogatása során a magyar választások kapcsán támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Az amerikai alelnök beszélt a választásokba való külföldi beavatkozásról is, miközben Brüsszelt bírálta – kijelentéseinek jelentőségét Dornfeld László értékelte lapunknak.

2026. 04. 08. 16:42
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
J. D. Vance budapesti látogatása során, a magyar–amerikai barátság napja alkalmából rendezett eseményen úgy fogalmazott, hogy a kampány során történtek „az egyik legrosszabb példája” a külföldi beavatkozásnak.

Az amerikai alelnök úgy fogalmazott: azért van itt, hogy segítse Orbán Viktort ebben a kampányidőszakban.

J. D. Vance budapesti kijelentéseit értékelve az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Dornfeld László arról beszélt lapunknak, hogy az amerikai alelnök nyílt kiállása a két ország kapcsolatának mélységét tükrözi.

„Ez egyértelműen mutatja azt, hogy milyen kapcsolat alakult ki az amerikai és a magyar vezetés között”, amely már túlmutat a személyes jó viszonyon, és „egy politikai szintet bőven meghaladó szövetséggé” vált. Hozzátette: ez a kapcsolat ma már közös világlátáson alapul.

Az elemző szerint Magyarország az elmúlt években modellértékű országgá vált a patrióta gondolkodású erők számára. Több nyugati országban is úgy tekintenek rá, mint egy működő példára, amely következetesen elutasította a globalista irányvonalakat.

Mint rámutatott, Magyarország nemet mondott „a háború esztelen támogatására, a migráció korlátlan beengedésére és a genderideológia erőltetésére”, valamint nem engedte, hogy leválasszák az országot az olcsó orosz energiahordozókról. Szerinte mindez azt bizonyítja, hogy létezik alternatív út.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy látja, ez az oka annak is, hogy Brüsszel nyomást gyakorol Magyarországra. „Látják, hogy a példa ragadós, ezért mindent megtesznek, hogy eltiporják ezt az alternatív utat.”

Dornfeld László hangsúlyozta: 

Orbán Viktor és a magyar jobboldal gyakorlatilag egy világpolitikai tényezővé tette Magyarországot,

annak ellenére, hogy az ország mérete és gazdasági mutatói ezt önmagukban nem indokolnák.

Szerinte az amerikai alelnök kijelentései egyértelmű politikai üzenetet hordoznak. 

„Egy nagyon komoly és világos politikai kiállást láthatunk”, amelynek célja, hogy fennmaradjon az elmúlt évek irányvonala, és ne bontsák le az elért eredményeket azok a politikai erők, amelyek – megfogalmazása szerint – idegen globalista érdekeket szolgálnak ki, mint például a Tisza Párt.

Hozzátette: az Egyesült Államok részéről is az a szándék látható, hogy egy olyan Magyarország maradjon partner, amely a patrióta értékrendet képviseli. 

Az elemző kitért arra is, hogy J. D. Vance már korábban, a müncheni biztonságpolitikai konferencián is élesen bírálta a globalista elitet, amit Dornfeld László egyértelmű politikai állásfoglalásként értelmezett. Szerinte ebből az következik, hogy ha Magyarországon is egy ilyen irányvonal kerülne hatalomra, az alapjaiban változtatná meg a magyar–amerikai kapcsolatokat.

A szakértő úgy fogalmazott, a jelenlegi jó viszony „stratégiai előnyt” és „kitörési pontot” jelent Magyarország számára, ugyanakkor ez a lehetőség „csak a jelenlegi jobboldal számára nyitott”.

Borítókép: Orbán Viktor és J. D. Vance (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

