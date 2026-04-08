Az amerikai alelnök úgy fogalmazott: azért van itt, hogy segítse Orbán Viktort ebben a kampányidőszakban.

Dornfeld László: A magyar–amerikai kapcsolat túlmutat a politikán

J. D. Vance budapesti kijelentéseit értékelve az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Dornfeld László arról beszélt lapunknak, hogy az amerikai alelnök nyílt kiállása a két ország kapcsolatának mélységét tükrözi.

„Ez egyértelműen mutatja azt, hogy milyen kapcsolat alakult ki az amerikai és a magyar vezetés között”, amely már túlmutat a személyes jó viszonyon, és „egy politikai szintet bőven meghaladó szövetséggé” vált. Hozzátette: ez a kapcsolat ma már közös világlátáson alapul.

Az elemző szerint Magyarország az elmúlt években modellértékű országgá vált a patrióta gondolkodású erők számára. Több nyugati országban is úgy tekintenek rá, mint egy működő példára, amely következetesen elutasította a globalista irányvonalakat.

Mint rámutatott, Magyarország nemet mondott „a háború esztelen támogatására, a migráció korlátlan beengedésére és a genderideológia erőltetésére”, valamint nem engedte, hogy leválasszák az országot az olcsó orosz energiahordozókról. Szerinte mindez azt bizonyítja, hogy létezik alternatív út.