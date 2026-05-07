A Vatikán ismét nemet mondott a homoszexuális párok megáldására

A Vatikán újra egyértelművé tette, hogy a katolikus egyház nem támogatja a homoszexuális párok liturgikus megáldását. A Hittani Dikasztérium egy, a német püspököknek küldött levelében hangsúlyozta: az ilyen jellegű szertartások ténylegesen legitimálnák az azonos nemű kapcsolatok státuszát, ami szembemegy az egyházi tanítással, így ehhez a Vatikán nem járul hozzá.

2026. 05. 07. 19:03
A vita Németországban azután erősödött fel, hogy Reinhard Marx müncheni és freisingi bíboros április végén engedélyezte az ilyen áldási szertartások megtartását saját egyházmegyéjében. Az intézkedés szerint a jövőben a homoszexuális párok és az újraházasodott elváltak is kérhetnek áldást, miközben a papok számára képzéseket is indítanak az úgynevezett „queer lelkigondozás” témájában. 

Reinhard Marx müncheni és freisingi bíboros lépése komoly vitákat váltott ki 
A Vatikán azonban már korábban is világossá tette álláspontját. Victor Manuel Fernández bíboros, a Hittani Dikasztérium prefektusa tavaly kijelentette: tilos minden olyan törekvés, amely a homoszexuális párok megáldását ritualizált formában vezetné be. 

A katolikus egyház katekizmusa szerint a homoszexuális emberekkel tisztelettel és tapintattal kell bánni, ugyanakkor az egyházi tanítás továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a szexualitás kizárólag a házasság keretein belül elfogadható. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
