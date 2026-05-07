A Vatikán ismét nemet mondott a homoszexuális párok megáldására

A vita Németországban azután erősödött fel, hogy Reinhard Marx müncheni és freisingi bíboros április végén engedélyezte az ilyen áldási szertartások megtartását saját egyházmegyéjében. Az intézkedés szerint a jövőben a homoszexuális párok és az újraházasodott elváltak is kérhetnek áldást, miközben a papok számára képzéseket is indítanak az úgynevezett „queer lelkigondozás” témájában.

Reinhard Marx müncheni és freisingi bíboros lépése komoly vitákat váltott ki

A Vatikán azonban már korábban is világossá tette álláspontját. Victor Manuel Fernández bíboros, a Hittani Dikasztérium prefektusa tavaly kijelentette: tilos minden olyan törekvés, amely a homoszexuális párok megáldását ritualizált formában vezetné be.

A katolikus egyház katekizmusa szerint a homoszexuális emberekkel tisztelettel és tapintattal kell bánni, ugyanakkor az egyházi tanítás továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a szexualitás kizárólag a házasság keretein belül elfogadható.

