Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Csődött mondott a bevándorlási rendszer a briteknél
Több tízezer embert regisztráltak a brit bevándorlási rendszerben úgynevezett szökevényként, olyan személyként, aki megszakította a kapcsolatot a hatóságokkal – számolt be róla a Daily Mail az Egyesült Királyság belügyminisztériumára hivatkozva. Mint írják, belső adatok szerint 2024 decemberéig több mint ötvenezer embert regisztráltak bujkálóként, közülük körülbelül 1200 bűnöző külföldi.
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