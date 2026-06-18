Fontos döntés az EP-ben: hazatelepíthetőek az illegális migránsok

Kezdetben a törvény az ügyvédeket is magában foglalta, de aztán – maguknak a szakembereknek a kritikái és tiltakozásai nyomán – a Nemzeti Ügyvédi Tanácsra való kifejezett hivatkozást eltávolították a szövegből. A belügyminiszter rendelete fogja mostantól meghatározni a támogatott önkéntes hazatelepülési programok végrehajtásának irányelveit, és meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján azonosítani lehet a tevékenységet ellátó, meghatalmazott képviselőket, valamint a részükre járó díjat megfizetni. A támogatott önkéntes hazatelepülésekről szóló rendeletet, amelyet a szenátus már első olvasatban jóváhagyott végül 147 igen szavazattal, 93 nem szavazattal és három tartózkodással fogadták el.

A Meloni-kormánnyal megtörténnek a hazatelepítések

– mondta Augusta Montaruli, az Olasz Testvérek párt frakcióvezető-helyettese a képviselőházban, miután a kamara jóváhagyta a hazatelepítési rendeletet. – Határaink védelme, a partraszállások drasztikus csökkentése és az azonnali hazatelepítések biztosítása: ezek a prioritásaink, és ezt tesszük – tette hozzá.