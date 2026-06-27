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Ursula von der Leyensmsbotrány

Újabb vizsgálat Von der Leyen SMS-ezgetései miatt

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Az európai ombudsman új vizsgálatot indított az Európai Bizottság elnökének szöveges üzeneteivel kapcsolatban – derül ki egy, az EU végrehajtó testületének pénteken küldött levélből. Ursula von der Leyen már nem először kavar botrányt az SMS-ei miatt.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 06. 27. 9:39
Ursula von der Leyen Fotó: SILAS STEIN Forrás: DPA
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Miről beszélgethettek?

A „Washington Csoport” név állítólag arra a legfontosabb európai csoportra utal, amely 2025. augusztus 18-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt látogatta meg a Fehér Házat – írja az Exxpress. A Politico szerint a beszélgetés célja az volt, hogy összehangolja Európa Donald Trumppal kapcsolatos megközelítését – különösen a gyorsan változó események idején, vagyis 

nem magánbeszélgetésről volt szó, hanem inkább informális válságdiplomáciáról a legmagasabb szinten.

Az ukrajnai háború, az Egyesült Államok megbízhatóságával kapcsolatos kétségek, a NATO jövője és Európa saját biztonsági rendjének keresése is szerepelhetett a témák között, pontosan ezért olyan fontos a csevegés átláthatósági probléma esetén. Ha az ilyen ügyeket szöveges üzenetben koordinálják, felmerül a kérdés, hogy ez a kommunikáció később egyszerűen titokban tartható-e.

Nem először okoz botrányt Ursula von der Leyen

Mint ismert, nem ez az első alkalom, hogy von der Leyen szöveges üzenetei miatt kerül bajba. Tavaly az EU második legfelsőbb bírósága megállapította, hogy a Bizottság helytelenül kezelte a The New York Times azon kérelmét, hogy hozzák nyilvánosságra a bizottsági elnök és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója közötti, a világjárvány idején folytatott eszmecserét a milliárd eurós oltási megállapodásról. 

A hónap elején – egy hónapokig tartó vizsgálatot követően – Anjinho bírálta a Bizottságot, amiért automatikusan törölte Macron von der Leyennek küldött szöveges üzeneteit a dél-amerikai Mercosur blokkal kötött kereskedelmi megállapodásról. A Bizottság azzal érvelt, hogy mivel az üzenet csupán a francia kormány nyilvános megjegyzéseit visszhangozta, azt nem őrizték meg. Az FTM panaszát követően Anjinho kijelentette, hogy a törlése jogellenes volt. 

Az EU végrehajtó hatalmának gondoskodnia kell a kulcsfontosságú információk, köztük a szöveges üzenetek megőrzéséről, és meg kell erősítenie belső eljárásait annak biztosítása érdekében 

– tette hozzá. 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

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