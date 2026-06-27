Újabb vizsgálat Von der Leyen SMS-ezgetései miatt

Miről beszélgethettek?

A „Washington Csoport” név állítólag arra a legfontosabb európai csoportra utal, amely 2025. augusztus 18-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt látogatta meg a Fehér Házat – írja az Exxpress. A Politico szerint a beszélgetés célja az volt, hogy összehangolja Európa Donald Trumppal kapcsolatos megközelítését – különösen a gyorsan változó események idején, vagyis

nem magánbeszélgetésről volt szó, hanem inkább informális válságdiplomáciáról a legmagasabb szinten.

Az ukrajnai háború, az Egyesült Államok megbízhatóságával kapcsolatos kétségek, a NATO jövője és Európa saját biztonsági rendjének keresése is szerepelhetett a témák között, pontosan ezért olyan fontos a csevegés átláthatósági probléma esetén. Ha az ilyen ügyeket szöveges üzenetben koordinálják, felmerül a kérdés, hogy ez a kommunikáció később egyszerűen titokban tartható-e.

Nem először okoz botrányt Ursula von der Leyen

Mint ismert, nem ez az első alkalom, hogy von der Leyen szöveges üzenetei miatt kerül bajba. Tavaly az EU második legfelsőbb bírósága megállapította, hogy a Bizottság helytelenül kezelte a The New York Times azon kérelmét, hogy hozzák nyilvánosságra a bizottsági elnök és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója közötti, a világjárvány idején folytatott eszmecserét a milliárd eurós oltási megállapodásról.