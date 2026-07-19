Sulyok Tamás elmozdítása: A nemzetközi sajtó is kiemelt figyelmet fordított rá

A The Guardian tudósításában szintén kiemelte Sulyok demokráciára vonatkozó szavait. Mint írják, a volt alkotmánybíró figyelmeztetett, hogy az alaptörvény reformja károsította a jogállamiságot Magyarországon, és úgy fogalmazott: „Az alkotmány tizenhetedik módosítása vízválasztót jelentett Magyarország alkotmányos demokráciájában”. A brit lap hozzáteszi, hogy „a jogszabály része volt Magyar azon törekvésének, hogy lerombolja Orbán hatalmi bástyáit, miután áprilisban elsöprő győzelmet aratott a jobboldali vezető felett”.

A Politico brüsszeli hírportál szerint „a Sulyok eltávolítására irányuló hónapokig tartó kampány komoly politikai próbatételnek számított Magyar számára, aki sietve próbálta bebiztosítani központi kampányígéretét, miszerint véget vet Orbánnak. Bár Sulyok nem volt tagja Orbán Fideszének, és viszonylag ismeretlen maradt, a magyar kormány mélyreható befolyásának szimbólumává vált”.