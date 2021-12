Gáncs Kristóf, aki „civilben” az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójaként dolgozik, és két kisgyermek édesapja, az esti mesemondások során és következtében egy nagyon bájos mesekönyvvel örvendeztette meg azokat a kisgyermekes szülőket, akiknek nem mindegy, mit adnak a gyermekük kezébe vagy mit olvasnak fel nekik.

Tudjuk, hogy a kisállat minden esetben nyerő téma – akkor is, ha gyerekünk ilyet kap ajándékba, de még akkor is, ha csak olvas róluk. Nos, a könyv szereplői igen szerencsések, ugyanis egy napon megérkezik hozzájuk a Lajos nevű kiskutya – aki „leginkább egy tacskóra hasonlított”, és egyből belopja magát a család és az olvasók szívébe.

„Királyi nevét Apától kapta, aki első ránézésre nevezte el Lajosnak. Döntését senki sem vitatta, hiszen keresztelésben neki volt a legnagyobb gyakorlata. Ő volt ugyanis a falu lelkésze, s míg vasárnaponként a templomban kisbabákat keresztelt, hétköznap szívesen adott újabb és újabb neveket a család háziállatainak.” Ezek a háziállatok pedig: Béla, a teknős, Józsi, a papagáj, Vazul, a vén kecske és Bonifác, a cirmos cica. De még a templom egerének is van neve, ő Lujza.

Fotó: Hegyvári-Baán Bettina

Közéjük kerül Lajos, és mivel az állatok nemigen diskurálnak vele, a kiskutya figyelme az emberek felé fordul, és inkább velük kerül interakcióba, például megrágcsálja a cipőjüket, hősies igyekezetében, hogy megvédje őket a galád szúnyog csípésétől, a teljes házat felfordítja, mindent kiborít, kiönt, felrúg és széttör, a gyerekek focizása következtében a kert távoli végébe pattant labdát hozza vissza lelkesen, és kell ­emiatt elszenvednie a fürdetés megpróbáltatásait, illetve a család kislány tagjának segít a jelmezbálra való készülődésben.

Íme egy példa a kedves humorra – a hős szúnyogüldöző kiskutya így álmodozik: „Apa rögtön megértette, hogy Lajos kutya nem betolakodó, hanem hős, aki épp félelmetes rovarinváziótól mentette meg a családot. Így aztán egy cseppet sem haragudott meg Lajos kutyára az összetört vá­záért, a szerteszét heverő könyvekért és a konyhapadlón kialakult lekváros-mézes pocsolyáért. A család tagjai egymás után gratuláltak, sőt végül azt is megszavazták, hogy Lajos kutya hő­sies helytállásáért tábornoki kitüntetést kapjon, ahhoz méltó bánásmóddal és örökös belépővel a kolbászokkal teli kamrába. A kitüntetési ceremónia után Lajos kutyát az asztalfőre ültették, nagy szelet sonkával és frissen sült hurkával kínálták.”

Négy kedves, kényelmes terjedelmű történetet tartalmaz a könyv, Bertóthy Ágnes illusztrációi pedig szépen kiegészítik a szöveget. Az előzéklapokon az egyéb információk mellett interaktív játékra is lehetőség nyílik, illetve megismerhetjük a szerző gyerekkori képét és kutyáját, valamint Lajos kutya kalandjai folytatásának az ígérete is megjelenik – szóval akár még könyvsorozat is lehet a kiskutyával megesett történetekből.

Gáncs Kristóf: Lajos kutya megérkezik. Bertóthy Ágnes rajzaival. Libertine Könyvkiadó, Budapest, 2021.

Borítókép: Gáncs Kristóf (Fotó: MTI/Mónus Márton)