Kialakult a Virtuózok V4+ nemzetközi mezőnye

A második hazai válogatóval folytatódott péntek este a Duna Televízión a Virtuózok V4+. A klasszikus zenei tehetségkutató immár második éve nemzetközi színtéren ad lehetőséget a fiatal zenészeknek a bemutatkozásra és a szakmai fejlődésre. A műfajában egyedülálló műsor idén a visegrádi négyek mellett Horvátország részvételével jött létre. A több száz jelentkező közül az itthoni nyílt meghallgatásra mindössze ötvenen jutottak be, akik a hazai zsűri előtt mutathatták meg tehetségüket.

Kádár Viktória zongorista Fotó: Virtuózok/Kraszner Nikolett

A második válogatóban is a hazai komolyzene jövőjét jelentő fiatalok váltották egymást a színpadon, nehéz helyzet elé állítva a zsűri tagjait, akiknek ki kellett választaniuk azt a négy tehetséget, akik a nemzetközi elődöntőkön képviselik hazánkat.

Magyarországot a 12 éves zongorista, Kádár Viktória, a 13 éves marimbán játszó Braun Áron, a 17 éves klarinétos Mészáros Jázon és a 18 éves gitárvirtuóz, Oláh Vilmos képviseli a nemzetközi mezőnyben.

Átadták továbbá a legjobb zenetanárnak járó díjat. Az egymillió forinttal járó elismerést Perényi Eszter Kossuth-, Liszt Ferenc- és Bartók–Pásztory-díjas érdemes művész, hegedűművész vehette át.

Mészáros Jázon klarinétos Fotó: Virtuózok/Kraszner Nikolett

A zsűri kiválasztott további öt fiatalt, akik kiemelkedő teljesítményükért különdíjat, pénzjutalmat, illetve a Kis Virtuózok Alapítvány jóvoltából egy fellépési lehetőséget is kaptak. A különdíjasok a nemzetközi fordulók szuperzsűrijével is találkozhattak, hiszen Maestro Plácido Domingo adta át nekik az elismerést. Az első adásban a cseh és lengyel válogató, ezúttal pedig a horvát és a szlovák műsor tehetségeit ismerhették meg a nézők, és kiderült az is, ezekből az országokból mely négy virtuóz jutott tovább. Ezzel pedig kialakult a Virtuózok V4+ 20 fős mezőnye. Velük folytatódik a tehetségkutató verseny.

Braun Áron marimbán játszik Fotó: Virtuózok/Kraszner Nikolett

Hogy ki lesz Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Horvátország jövőbeli komolyzenei reménysége, a Virtuózok V4+ döntőjében derül ki december 17-én. A Virtuózokkal kapcsolatos minden információ megtalálható a műsor weboldalán, ahol az adás is újranézhető.

Virtuózok V4+ első nemzetközi elődöntő – december 3-án 20.35-től a Duna Televízió műsorán.

Borítókép: Oláh Vilmos gitárvirtuóz (Fotó: Virtuózok/Kraszner Nikolett)