Kontinenseket összekötő irodalmi párbeszéd

Mint írják, a 2021 novemberében megjelent The Continental Literary Magazine legfőbb vállalása, hogy bemutassa a magyar, valamint régiónk irodalmát az angol nyelvű közönségnek, és egyúttal megteremtse azt a platformot, amelyen keresztül a kortárs magyar és közép-európai szépírók beléphetnek az észak-amerikai irodalmi piac fősodrába.

A The Continental Literary Magazine térségünk legjobb szerzői mellett világhírű, angol nyelven publikáló szépírók, irodalmi „húzónevek” írásainak is helyet ad. A nem angol nyelvű írások fordításait minden esetben anyanyelvi fordító végzi szoros együttműködésben a szerzővel, ezzel is biztosítva, hogy a szövegek megfeleljenek az angolszász irodalmi piac elvárásainak – részletezik a közleményben.

A magazinban közölt írások lapszámonként egy-egy meghatározott téma köré szerveződnek. Az első szám témája az előítélet (prejudice).

A The Continental Literary Magazine 5500 példányban készül. Ebből 2500 kerül kereskedelmi forgalomba az Egyesült Államokban. A magazin 239 Barnes and Noble-üzletben, az USA 41 államában lesz megvásárolható. A fennmaradó háromezer példányt részben a közép-európai régióban árusítják, de a magazin nyomtatott és/vagy online formában bárki számára elérhető és előfizethető a www.continentalmagazine.com weboldalon.

A lap küldetését a Connecting continents, stílusát pedig az Edgy. Classy. Central European szlogennel hirdetik a szerkesztők.

A magazin –melynek főszerkesztője Jászberényi Sándor –, a következő platformokon érhető el: Facebook: thecontinentalliterarymag; Instagram: thecontinentalliterarymag; Twitter: TCL_Magazine; YouTube: The Continental Literary Magazine – áll a közleményben.

