Művészgének Möbius-szalaga

Hogyha a Szabadság tér Bank utca felőli részén járunk, a Bank center előtti kis téren láthatjuk Farkas Ádám a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrász Az erő nyomai című szobrát, mely három nonfiguratív töredékből áll. Ennek egyik eleme, az önmagába visszatérő, Möbius-szalag alakú kisplasztika uralja a Génkapocs II. című kiállítás terét. Nem véletlenül, hisz a Farkas-Rákossy művészdinasztia tagjai mind „visszatértek” a művészet origójához. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) Gyulai Pál utcai galériájában tegnap megnyitott kiállítás arra keresi a választ, hogy a tehetség örökölhető és örökíthető, netán a gyermekkori szociokulturális környezet által meghatározott jelenség, vagy a semmiből is fakadhat?

Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár köszöntőjében arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy a magyar képzőművészet történetében ritka, hogy egy családban négy nemzedék óta szinte mindenki a művészet területén tevékenykedik, úgy mint a Farkas-Rákossy családban.

– Mi, magyarok, hisszük azt, hogy Európa és benne csak azok a nemzetek képesek fennmaradni, amelyek megbecsülik és éltetik a családjaikat. Megadva számukra a szellemi, lelki, anyagi támogatást és védelmet

– mondta az államtitkár, kiemelvén, hogy minden eddigi és jövőbeni kormányzati intézkedés, valamint támogatás a magyar családok megerősítését szolgálja.

Farkas Ádám szobrász és Feledy Balázs művészeti író. Fotó: Teknős Miklós

– A támogatáskezelő az elmúlt négy évben 335 milliárd forint támogatás kezelésével segítette a kulturális terület szereplőit. A kultúra és művészetek elhivatott támogatójaként egy Staféta elnevezésű új kiállítássorozatot szervezünk, hogy ezzel is segítsük a tehetséges művészek széles körben való megismertetését. Ennek első kiállítását nyitjuk meg most, melyet MANK Nonprofit Kft.-vel közösen szerveztünk. A kiállítás vezérfonala a család, hisz adventre készülünk, várjuk a megváltó születésének ünnepét és a szent család a példánk. Az itt kiállító négygenerációs művészcsalád is kiváló példa számunkra – mondta Monszpart Zsolt, az EMET főigazgatója, aki elárulta, hogy

terveik szerint a következő időszakban több vidéki nagyvárosban, más művészeknek is biztosítanak bemutatkozási lehetőséget hasonló kiállítások megszervezésével; legközelebb Debrecenben, december 3-án.

A tárlaton megnézhetjük a művészdinasztia tagjainak alkotásait: Farkas Ádám kisplasztikáit, Rákossy Anikó festőművész, alkalmazott grafikus festményeit, Farkas Borbála textiltervező iparművészeti alkotásait, Farkas Zsófia szobrászművész kisplasztikáit és Strauss Emma fotóművész fényképeit. Az alkotásokon látszanak rokon vonások, felfedezhetők bizonyos minták, melyek összekötik őket, mégis mások. Érdemes összehasonlítani egymással őket, mert szemléltetik, hogy képesség, adottság, tanult minták, jól befektetett energia egysége kell ahhoz, hogy a tehetség kibontakozhasson. Bár tudományosan nem lehet tisztázni a kérdést, hogy valóban létezik-e művészgén – mondhatnánk, hogy József Attila egy mosónő gyermekeként született –, ám az artisták, a zenészek és a képzőművészek családjaiban megfigyelhetők művész-vérvonalak.

A család egy olyan erőforrás, amiből a hetvenhét évem alatt sokat merítettem, és erőt adott az egész életemben, sok munkával járt, ám sok sikert is hozott. A siker, amit elértem, nem az én zsenialitásom eredménye, hanem a felmenőimnek és családi környezetemnek is köszönhetem. Ez oda-vissza is működik, mert ezen belül az én családtagjaim is meg tudták találni a saját hangjukat, a saját világukat, és ha szétnéznek a kiállításon, látni fogják, hogy minden műben benne van a közösség is

– hangsúlyozta Farkas Ádám a megnyitón.

Fotó: Teknős Miklós

„Családunk napjai szorgalmasan teltek, kreatív légkör uralkodott, szüleim a hétvégéken is alkottak. Számomra az volt a természetes, hogy ők nem irodában dolgoztak, hanem a sok titkot rejtő műhelyükben” – mondta egy interjúban Farkas Borbála, ezzel megerősítve azt a gondolatot, mely szerint a „családi erőtér” a művészetben is kiemelkedően fontos.

A kiállítás 2022. január 6-ig, munkanapokon 10 és 16 óra között látogatható.

A rendezvény fővédnöke Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, a kiállítás kurátora Tardy Anna.

Borítókép: Nagy volt az érdeklődés a Génkapocs II. kiállítás megnyitóján (Fotó: Teknős Miklós)