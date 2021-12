A Szilágyi Áronról szóló film is elérhető a Filmión

A Filmiónak köszönhetően most már otthonról, akár a kanapéról is élvezhetjük a friss magyar mozifilmeket kiváló minőségben, online. A havi előfizetés mellett elérhető szolgáltatás filmenkénti kölcsönzést is lehetővé tesz, és az újdonságok folyamatosan érkeznek – írja közleményében a Nemzeti Filmintézet.

A streamingfelületen már látható Krasznahorkai Balázs első mozifilmje. A lélegzetelállító erdélyi tájakon forgatott Hasadék a Magyar Mozgóképfesztiválon elnyerte a legjobb film díját. A Molnár Levente és Babai Dénes főszereplésével készült, balladai hangulatú dráma a családi kötődés erejéről és ellentmondásosságáról tesz fel kérdéseket. Az olimpiai bajnok kardvívófenoménról, Szilágyi Áronról szóló dokumentumfilm, az Egy mindenkiért is nézhető online.

Muhi András Pires alkotása egy kivételes film, hiszen a sport- és filmtörténetben még nem volt arra példa, hogy egy teljes ötkarikás cikluson keresztül végigkövethessünk egy élsportolót.

Elsőként a Filmión lesz látható a szenvedély labirintusába hívó Füst Milán-regényfeldolgozás, A feleségem története, mely a férfi-nő kapcsolat feloldhatatlan ellentmondásai körül forog az Oscar-jelölt Enyedi Ildikó rendezésében. Kis Hajni felemelő és szívszorító apa-lánya kapcsolatról szóló Külön falka című mozifilmes debütálása is a közeljövőben várható.

A Nemzeti Filmintézet által tavaly indított platformon jelenleg mintegy négyszáz magyar film közül válogathatnak az online filmfogyasztók.

Borítókép: Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó (Fotó: Getty Images)