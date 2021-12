Elhunyt Kalász Márton

Kalász Márton 1934. szeptember 8-án született Krisztmann Márton néven a Baranya megyei Sombereken. Tízéves koráig kizárólag németül beszélt. „Egyszerre német is vagyok és magyar is vagyok... van egy anyanyelvem, a német, és van egy szellemi anyanyelvem és habitusom, amely összeköt engem a magyar kultúrával” – vallotta. 1953-tól Kalász néven publikál, két évvel később hivatalosan is felvette írói nevét – ebben az évben jelenik meg első verseskötete. 1953–1957 között egy ormánsági állami gazdaságban dolgozott, majd Siklóson és Szigetvárott népművelési előadó, művelődésiház-igazgató volt. 1958–1970 között a magyar Rádió Falurádiójának riportereként működött, illetve az Európa Könyvkiadónál szerkesztőként dolgozott. 1970-től 15 évig az Új Írásnál munkatársi, majd rovatvezetői munkakört töltött be. 1971–1974 között berlini Magyar Kultúra Házában munkatársi beosztásban tevékenykedett. 1986-tól a Vigilia főmunkatársa és szerkesztőbizottsági tagja, 1986–1991 között a Jelenkor szerkesztőbizottságának is tagja, 1991–1994 között a stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ igazgatója. 1995-től a Károli Gáspár Református Egyetemen tanított. 2001–2007 között a Magyar Írószövetség elnöki tisztét töltötte be.

Borítókép: Kalász Márton (Fotó MTI /Czimbal Gyula)