„Nagyon megható volt a család, már maga a látvány is megérintett. A jelenetben leginkább az ragadott meg, hogy a szülők milyen érdekesen kezelték a helyzetet. Az apuka rezignáltan és profin, faarccal, az anyuka kissé feszülten, a nagyobb gyerekek már tudták, miről van szó, a kisebbek még nem. A történet személyes vonatkozása az, hogy nagyon örültem volna annak, ha nekem is ennyi gyerekem van, ha ilyen sok picur vesz körül, amikor strandra megyek – mondta a cikk születéséről Kácsor Zsolt abban a videóban, amit a Média a Családért-díj augusztusi jelöltjeként készítettek vele. A cikk a Népszavában jelent meg.

A Média a Családért Alapítvány 2016 óta díjazza azokat az újságírókat, akik család témában értékközpontú, a családot erősítő, szakmailag igényes anyagot hoznak nyilvánosságra. A megjelenéseket havonta szemlézik az anyaországban és a határon túli magyarok lakta területeken.

A legjobbakat szakmai zsűri választja ki, az így kiemelt jelöltek közül kerül ki a magyarországi és külhoni Média a Családért-díj egy-egy győztese. A fődíjak összege egy-egymillió forint. A 2021-es jelöltek számos műfajban és megközelítésben foglalkoztak a családdal.

A díj 2021-es jelöltjei Fotó: Média a Családért Alapítvány

A díjátadás ceremóniáját a házigazdák, Szám Katalin, a Képmás magazin főszerkesztője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója vezette. Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a 15 éves Média a Családért Alapítvány olyan cselekvő közösség, amely építeni tud, visszaadja a jóba vetett hitünket és amely segít szebbé tenni a világot.

– A hitből cselekvés született – utalt az alapítvány tevékenységére Lévai Anikó.

Kiemelte, hogy hisz abban, egy jobb világnak a legfontosabb alkotóeleme az a kicsi sejt, amelyet családnak nevezünk, mert ott éljük meg a szeretetet és ott érezzük magunkat biztonságban. – Itt neveljük szerte a világon az emberi közösség hasznos és értékes tagjait emberré, érző és cselekvő lényekké. Ezért mindannyian tehetünk egy kicsit, a magunk tudásával, lehetőségeivel. A kormányok hozhatnak családbarát intézkedéseket. Mi gyermekeket és unokákat nevelhetünk. A média munkatársai pedig beszélhetnek sokat a család fontosságáról, ráadásul a lehető legjobb szakmaisággal. Beszélnek is, nem is kevesen, köszönjük nekik és gratulálunk a munkájukhoz ezúton is – mondta Lévai Anikó.

A magyarországi Közönségdíjat Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense vehette át Beteljesedés vagy leépülés? A második félidő dönt! című, a Magyar Kurírban megjelent, idős korral foglalkozó írásáért.

A szintén egymillió forinttal járó Külhoni Média a Családért-díjat idén Péter Beáta, a Liget.ro újságírója És a gyerekkel mi lesz? című írása kapta, melyben a gyermekek szorongását dolgozta fel. A Külhoni Közönségdíjat a Magyar Szóban megjelent Folyamatosan frissíteni kell az „adatbázist"! című írásával hozta el Kállai G. Nikoletta, aki egy olyan apáról írt, aki három gyermek nevelése mellett folytat egyetemi tanulmányokat. A külhoni díjazottaknak Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár adta át a díjakat, mely a Nemzetpolitikai Államtitkárság – Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően valósulhatott meg. – Az elmúlt évtizedben bizonyságot tettünk arról, hogy cselekvő együttműködés köti össze nemzetünk közösségét, ami a világ minden táján élő magyar család cselekvő együttműködése is egyben – mondta az államtitkár.

Ha a nemzetünk alapját jelentő családok erősek, akkor a nemzet is erős lesz, ezért közös feladatunk a családok támogatása

– hangsúlyozta a politikus.

A 300 ezer forinttal járó Családbarát Média – Miniszteri Különdíjat Farkas Adrienne, a Kossuth Rádió munkatársa vehette át Zsigó Róbert családokért felelős államtitkártól, a Kháron ladikján – a gyászkísérés a gyakorlatban című riportjáért. Az államtitkár úgy vélekedett, hogy a magyar kormány bizonyította, nem csak beszél a családról, hanem tesz is érte. Ugyanis a kormányzat 2010 óta három és félszeresére növelte a családtámogatások mértékét, az otthonteremtési programnak pedig a legfontosabb célja, hogy biztos tető kerüljön a magyar családok feje fölé. –A magyar jövő ugyanis egyenlő a magyar családok jövőjével – sorolta Zsigó Róbert. – És annyira lesz magyar a jövőnk, amennyire elkötelezettek vagyunk a magyar családok jólléte, biztonsága mellett. Mindannyiunk számára örömteli, hogy ha körbetekintünk, azt látjuk: vannak és lesznek olyanok, akikre ebben a munkában továbbra is számíthatunk – mondta.

Farkas Adrienne átveszi a különdíjat Zsigó Róbert államtitkártól (balra a házigazdák: Szám Kati és Ókovács Szilveszter) Fotó: Média a Családért Alapítvány

Aczél Petra, a Média a Családért Alapítvány és a szakmai zsűri elnöke, a Corvinus Egyetem professzora az elismerések átadása kapcsán elmondta: – Bármilyen különös, a legegyszerűbb családi történet is izgalmasabb tud lenni, mint egy akciófilm. Hiszen a családban is ott vannak a szuperhősök, a varázslók, a harcosok, a bajok és a diadalok. Minden adott tehát ahhoz, hogy a sztori izgalmassá, pontosabban az életünkké váljon. Mi ezeket az igaz és valódi történeteket díjazzuk, azt ünnepelve, ami mindig velünk van, mégis olyan kevésszer mondunk köszönetet érte, a családot – összegezte az elnök.

A közönségszavazás győzteseinek díját a Kolping Hotel és a Zax Kézműves Csokoládé biztosította. Molnár-Bánffy Kata, a Képmás Kiadó és a Salt Communications ügyvezetője, a külhoni díj megálmodója elárulta a közönségnek, hogy a 2022-es év fő támogatói ismét a Magyar Telekom és a Nemzetpolitikai Államtitkárság- Bethlen Gábor Alap lesznek.

Borítókép: Lévai Anikó beszédet mond a díjátadón (Fotó: Média a Családért Alapítvány)