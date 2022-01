Kizöldült a Highlights of Hungary jelöltlistája, egyre trendibb a fenntarthatóság

Határon innen és túl gyűjtötték az idei nagykövetek a Highlights of Hungaryra a szerintük legkiválóbb, legszerethetőbb történeteket, melyekre mindenki büszkén nézhet fel. Egyetlen mérce volt csupán: a kiválóság, mely példaként szolgálhat bárkinek. A Highlights of Hungary a „Hass, alkoss, gyarapíts!” felkiáltással kereste 2021 legkiválóbb magyar teljesítményeit kategóriák nélkül, hogy díjazza és bemutassa őket a nagyközönség számára. Ahogy tavaly, úgy idén is két-két millió forintot kapnak majd a díjazottak.

A jelöltek teljes listája IDE kattintva érhető el.

Idén az előző évekhez képest sokkal hangsúlyosabban jelentek meg azok a szereplők, aki valamilyen formában tevékenységükkel a környezetünk védelméhez is hozzájárulnak.

Van itt fenntarthatóságra nevelő tévéműsor, madáratlasz, hulladékból dolgozó kortárs művészeti alkotások, környezetbarát ruhastylist és apró családi vállalkozás is.

„A Zöldgömb a Vajdaság első környezettudatosságra nevelő gyermekműsor-sorozatát 2021 májusában az RTV 2-es csatornáján indította útjára Gazsó Orsolya, a produkció ötletgazdája, gyártója és rendezője. A produkció szembesíti a fiatalokat fogyasztási szokásaik árnyoldalaival, hétről hétre játékosan kutatja a lehetőségeket a műsorban szereplő gyerekekkel, hogy hogyan védhetjük meg mindannyiunk életterét, a Földet. Minden adásban a fenntarthatóság kerül fókuszba, mégpedig úgy, hogy kézműves-foglalkozásokon és izgalmas beszélgetéseken keresztül rávilágítanak, miként lehet a hulladékra nyersanyagként tekinteni és hogyan lehet a régiből újat varázsolni” – áll Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítójának méltatásában.

Madarászok Apajon. Fotó: Orbán Zoltán

Trellay Levente, 100sparks, a Telep és a Telep Galéria, valamint a Budapest Bagel alapítója a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madáratlaszát jelölte. „Közel tízéves előkészítés, tervezés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás és -elemzés, írás, lektorálás után jelent meg Magyarország madáratlasza 2021. szeptember végén, amely a 2019 év végéig hazánkban természetes módon előfordult 420 madárfaj állományáról, elterjedéséről, állományváltozásáról és természetvédelmi helyzetéről rendelkezésre álló ismereteket foglalja össze.”

Hulladékból készült „szemétszobrok”. Fotó: Highlights of Hungary

„Az Aztakeservit fő célja a kizárólag hulladékból készült „szemétszobrok” elkészítésével, hogy felhívja a figyelmet az újrahasznosítható hulladékokra, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás mechanizmusára. A tudatos vásárlás, a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos magatartás egyéni felelősség, amelyre a tevékenységük során szemléletformáló túrákon, sporton és az említett művészeti alkotásokon keresztül hívják fel a figyelmet” – érvel méltatásában Gém Péter, a Dorko márka és a Dorko Vakvezető Kutyakiképző Központ alapítója.

Lendvai Lilla. Fotó: Highlights of Hungary

„Lendvai Lilla ruhastylist fenntarthatóságra, divatra és stílusra építő concept store-t nyitott Szentendrén Ruha. The Recycled Fashion Store néven, amely a megunt, nem hordott, minőségi ruhák és kiegészítők értékesítésével hozzájárul a fenntarthatósági trendhez és ideológiához” – ezt már Margaret Ann Dowling, márkatanácsadó írja méltatásában.

A szavazás február elején indul és két hétig tart, a díjátadó február 24-én lesz, online.

Az idei nagykövetek

A Highlights of Hungary csapata (Oláh Zsanett, Pintér-Tomka Emese, Böszörményi-Nagy Gergely, Remete Tibor) továbbá Trunk Tomi, Bagossy Norbert, Gém Péter, Mádai Vivien, Trellay Levente, Margaret Ann Dowling, Ókovács Szilveszter és felesége, Máthé Zsuzsa, Nagy Viktor és Nagy Anna.

Borítókép: Zöldgömb – Gazsó Orsolya gyerekműsor-sorozata (Highlights of Hungary)