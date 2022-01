Pályázz példaértékű pedagógusoddal!

A kisgyermekeket nevelő pedagógusok munkája minden korban az egyik legbecsülendőbb és legtiszteletreméltóbb társadalmi küldetés volt – ez ma is így van. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a tanító, a kicsikkel törődő szociálpedagógus mind a családok legféltettebb kincsei, azaz a gyerekek gondozásában, fejlesztésében segítik a szülőket. Az Apor a pályázatával szeretné felhívni a figyelmet munkájuk és személyes elhivatottságuk felbecsülhetetlen értékére. A Váci Egyházmegye fenntartásában álló, pedagógus- és szociálpedagógus-képzéssel, valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori munkatársak) képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmény, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Zsámbékon 1929-ben alapított tanítóképző szellemi és jogutódja. Székhelye Vác festői szépségű egyházi központjában, a székesegyház szomszédságában álló történelmi épület, emellett Budapesten egy modern, XXI. századi campusszal is rendelkezik. A főiskola szakmai tevékenysége tudományos ismeretekre és nemzetközi kapcsolatokra épülő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben – de más vallású, gondolkodású jelentkezők felé is teljesen nyitottan – zajlik, különös hangsúllyal az atipikusan fejlődő gyermekekre fókuszáló és alternatív pedagógiai módszerekre.

A pályázatra a 9–10. és a 11–12. osztályos tanulók jelentkezhetnek a kétféle műfajban.

A főiskola várja azokat a saját alkotású esszéket vagy kisfilmeket, amelyekben középiskolás diákok – egyénileg vagy csoportosan – bemutatják az 1–12 éves gyermekeket nevelő pedagógusok munkájának szépségét.

A beadott pályamunka alapfeltétele, hogy megszólaljon benne legalább egy aktív pedagógus.

Az írásbeli munkák megadott terjedelme 3–5 gépelt oldal (7500–12 500 karakter szóközökkel), PDF formátumban; a kisfilmek hossza 3–5 perc. A díjazás életkor és műfaj kategóriánként történik oklevéllel és pénzjutalommal. A pályázati anyagokat február 7-ig lehet elküldeni – filmek esetében a We Transfer felületen keresztül – a [email protected] e-mail-címre.

Az eredményhirdetés február 24-én 10:00 órakor lesz az Apor Vilmos Katolikus Főiskola váci épületében.