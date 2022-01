Puskás, a musical akadálymentesítve

Az audionarráció lényege, hogy a narrátor „elbeszéli” a színpadon látható vizuális üzeneteket (testbeszéd, mozgás), hozzásegítve a látássérült nézőket a teljesebb élményhez.

A vak és gyengénlátó emberekhez a narrátor által elmondott információ fej- vagy fülhallgatón keresztül jut el, így az ép látású nézőkkel együtt élvezhetik az előadást. A Puskás, a musical előadáson Tóth Cecília audionarrátor biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést a Tour Guide System rendszerén keresztül. Az audionarrációval kísért előadásra a vak és gyengénlátó emberek 35 százalékos kedvezménnyel válthatnak jegyet a MusicalNeked Produkció jóvoltából. A kedvezményre jogosító kuponkódot az MVGYOSZ tagegyesületeitől kaphatják meg.

– Jószolgálati partnerként arra törekszünk, hogy a musical nyújtotta színházi élményt eljuttassuk azokhoz, akik akadálymentesítés nélkül nem élvezhetnék mindezt

– mondta Ruttkay Réka, a Civilút Alapítvány elnöke. – Tavaly októberben a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével együttműködésben siket és nagyothalló emberek számára jelnyelvi tolmácsolással került bemutatásra az előadás. Most pedig az MVGYOSZ-szel közösen a látássérült emberek számára szeretnénk teljesebb színházi élményt biztosítani. Nagy öröm számunkra, hogy ebben ismét partnerünk a MusicalNeked Produkció.

Szabó László, a Puskás, a musical producere hozzátette, hogy mindig különleges atmoszférát teremt a színpadon, hogy a nézőtéren olyan emberek is ülnek, akik a Civilút jószolgálati partnersége nélkül talán nem tudtak volna eljönni az előadásra.

Ez mindig új inspirációt, lendületet ad a színészeknek és a háttérben dolgozó kollégáknak is. Most is nagyon izgatottan várják, hogy a látássérült érdeklődők hogyan fogadják majd az előadást.

Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke kiemelte, hogy az MVGYOSZ örömmel fogadta a Civilút és a MusicalNeked Produkció kezdeményezését, amellyel a látássérült embereket segítik hozzá a színházi előadás élményéhez. Mint mondta, ez is hozzájárul annak a célnak az eléréséhez, amely a szövetség mottója is: „Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.”

Borítókép: Jelenet az előadásból (Forrás: Origo.hu)