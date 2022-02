Biztos út a túléléshez

Eleinte nem tűnik annyira nehéznek a döntés Lars Koch vádlott felett, aki a vadászgépéből egy rakétával lelőtt egy terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet, így bár a gépen utazó 164 ember halálát okozta, de döntésével megmentette hetvenezer ember életét, ugyanis egy szurkolókkal teli stadionba akarta a muszlim terrorista bevezetni a gépet. A katona pere – amelynek tétje, hogy 164 rendbeli gyilkos-e – elsőre puszta matematikai képletnek tűnik, valamiféle játékelméleti kérdésnek, ám minél jobban megismerjük a történetet, minél plasztikusabbá válik a kép, minél több szempont kiderül és minél jobban rávilágít a szerző a kérdés morális és jogi megítélésére, annál kevésbé tudja a néző, hogyan szavazzon. Mire hallgasson: a szívére vagy az eszére? A darab nézése közben néha ugyanazt mondja az ember szíve és esze, de van olyan pillanat is, amikor merőben ellentétes érzései vannak az embernek a ráció, az ész magyarázataival szemben.

Bár az ügyésznő rendszeresen hangoztatja, hogy külön kell választani a kérdés jogi és erkölcsi megítélését, a néző azon veszi észre magát, hogy ez nem is olyan egyszerű. Néha képtelenség. A színdarab egy adott pillanatában azon kapja magát a néző, hogy mindkét döntésnek temérdek morális vetülete van, később meg az derül ki, hogy jogi szempontból se igazán tisztázott a színdarabban felvázolt helyzet. Nem kevés alkalommal, de a szünetben egészen biztosan felteszi a néző magában a kérdést: mi lehet az alkotói szándék? Miért kell egy átlagembernek ilyen bonyolult erkölcsi és jogi kérdéseken gondolkodnia, miközben az életben valószínűleg nem találkozik ilyen helyzetekkel.

A bírósági elnök (Magyar Éva) és Chrisian Lauterbach ( Sipos Imre), akinek tanúskodása nem segíti, inkább összezavarja a nézőt Fotó: Kaszner Nikolett

Természetesen nem egyféle válasz lehetséges erre a kérdésre, de az biztos, hogy a szerzői szándék az lehetett, hogy rávilágítson: sokkal egyértelműbben kellene jogi szempontból szabályozni, mi a teendő terrortámadás esetén. Cseke Péter rendezése arra is nagy hangsúlyt helyez, hogy a nézők elgondolkodjanak, mekkora tétje van annak, ha minden relatívvá válik, hogy civilizációnk lényege, az alkotmányba, a törvényekbe vetett hit, amely az élet temérdek területén segít élni. Segít dönteni. Másrészt a kecskeméti színdarab azt is bemutatja, hogy a humanizmus nem vezethet oda, hogy bármilyen hódító, elborult vagy gyilkos elme előtt meghajoljon az ember. Annyira veszélyes lett a világ újra, hogy elpusztítják azt, aki nem védi meg önmagát. Ha a vallások háborúja fegyverrel és nem a szó erejével zajlik, nem éli meg a holnapot, aki nem ragad kardot.

Miközben az ügyész és az ügyvéd magyarázatainak útvesztőjében bolyong a néző, azzal is szembesülnie kell, hogy mennyire könnyen manipulálható az ember. Illetve azt is láthatja, hogy mennyire könnyű kiforgatni a szavakat. Ha a legnagyobb elmékhez, filozófusokhoz – esetünkben Kanthoz – fordul az ember, akkor sincsen könnyű helyzetben, mert mind a pró, mind a kontra érveléshez felhasználható akár ugyanaz a gondolat is. A kecskeméti nemzeti színház előadása hiteles, meggyőző a színészek játéka. Magyar Évának, a bíróság elnökének higgadtsága révén a nézőt se fogja el a pánik, ami azért fontos, mert a darab nyugodt odafigyelést igényel. Koltai-Nagy Balázs igazán életszerűen játssza el egy katona gondolkodásának minden árnyalatát, a néző szinte úgy érzi, erre a szerepre született. Märcz Fruzsina nőként olyan, kemény arcvonásokkal előadott, embert próbáló kérdésekkel van jelen a színpadon, hogy az még a tűhegyes magas sarkú cipőjénél is jobban kopog. Varga Zoltán védőként viszont éppen az ellenkezője, igazán emberi, kedvesen meggyőző figurát játszik.

Biegler védő (Varga Zoltán) igazán emberi figura Fotó: Kaszner Nikolett

Cseke Péter rendezésének egyik nagy csavarja az, hogy az érzelmekre ható érvelést jéghidegen adja elő a vád, a kőkemény észérvekkel viszont a védelem közvetlen hangnemben érvel. A nő az érzelem (ideák bástyáival körbevéve), de stílusa kegyetlen; a férfi a ráció, de megnyerő a hangnem. Mindez nagyon izgalmas feszültséggel, drámai dinamikával tölti meg a darabot. Már-már zavarba ejtő, de az biztos, hogy korunk tükre. A kecskeméti nemzeti színház Terrorja nemcsak mélyen elgondolkodtató színdarab, nemcsak azért érdemes megnézni – akár középiskolásoknak is –, mert a darab utolsó percéig feszülten figyel a néző, hanem azért is, mert napokkal később is erről fog gondolkodni, beszélni, aki látja. Ha pedig jogi és erkölcsi kérdésekről lamentálunk, merünk gondolkodni, vitázunk, véleményt alkotunk, nincs veszve a kultúrkörünk, és túlélők leszünk.

Borítókép: Nelson államügyésznő (Märcz Fruzsina) és a vádlott Lars Koch (Koltai-Nagy Balázs) (Fotó: Kaszner Nikolett)