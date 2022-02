Csak fújt közben a szél

Knisch Gábor egyébként történelmi jelentőségű napon született, ugyanis 1947. február 10-én írták alá Magyarország és a győztes hatalmak a második világháborút lezáró párizsi békét, ami egyrészt megerősítette a trianoni békediktátumot, másrészt viszont még Trianonhoz képest is további negatív következményekkel járt: elcsatoltak újabb három falut Felvidékről „pozsonyi hídfő” címszó alatt, a szovjet csapatoknak megengedték, hogy megszállják Magyarországot, és megszűnt a nemzetközi panasztételi fórum is az ismét határon túlra került, elcsatolt területeken élő, kisebbségbe került magyarok számára. A későbbi könnyűzenei menedzser és zeneszerző a budapesti szlengben Chicagóként ismert VII. kerületi városrészben nőtt fel a Keleti pályaudvar közelében, ahol a majdani foglalkozásához szükséges két legfontosabb világnyelvet, az angolt és a németet is elsajátította – részben magánúton – már ifjúkorában. Nagyon szerette a népzenét is, ennek köszönhetően egy évvel az érettségi után, 1966 augusztusában profi néptáncos lett az Állami Budapest Táncegyüttesben, amely a Bartók Béla Táncegyüttes része volt. Molnár István koreográfiáira táncolt többek között a Kapuvári verbunkban, a Dobozi csárdásban és a Magyar képeskönyvben. 1968-ban még Nyugat-Berlinben is felléptek a magyar napokon, de szállást csak Kelet-Berlinben kaptak, hogy senkinek ne jusson eszébe disszidálni.

Logopédusa, Montágh Imre javaslatára kezdett zenét tanulni már 18 évesen, sőt ő szerzett neki gitártanárt is. Hangszerhez egészen különleges módon jutott, erről így vall:

Az egész azzal kezdődött, hogy szerettem volna lemenni a Balatonra nyaralni a barátaimmal, de anyukám féltett, és felajánlotta, hogy inkább vesz nekem ötszáz forintért a csehektől a közeli Garay téri piacon egy akusztikus gitárt, ha otthon maradok. Beleegyeztem, így egy gitár boldog tulajdonosa lettem.

Aztán az akkori könnyűzenei fejleményeknek és követelményeknek megfelelően a második gitárjára már pickup is került, s így erősítőt is lehetett rá szerelni. A világhírű Framus Nashville gitár pedig már minőségbeli ugrás volt, amelynek beszerzése során megcsillantotta menedzseri képességeit 1975-ben. Annak fejében kapta meg ugyanis a cégtől ajándékba, hogy reklámozza őket, mégpedig úgy, hogy Budapest világszerte ismert, emblematikus helyszínein lefényképeztette magát a gitárral, és azt a hangszergyártó vállalat magazinjában megjelentették. Ez azért lehetett fontos a nyugati cégnek, mert ezáltal úgy tudták magukat feltüntetni, mint akik a keleti blokkban is sikerrel értékesítik a termékeiket, ami persze már önmagában véve is a lehetetlenség határát súroló vállalkozás volt a Vasfüggöny miatt.

Az ifjú Knisch Gábor a zeneszerzés terén is hasonlóan agilis volt. Addig talpalt, amíg megmutathatta az ORI-büfében S. Nagy Istvánnak az egyik dallamát, ebből lett a Rakparton című szám, amelyet Poór Péter énekelt el 1969-ben. Ugyanebben az évben lett sikeres a legnagyobb slágere, a Véget ért egy fejezet, amelynek Garai Imre volt a szövegírója. Őt úgy találta meg, hogy kikereste a számát a telefonkönyvből, felhívta, és nagy szerencséjére felmehetett az élő legenda lakására, ahol engedélyt kapott ennek a szövegnek a megzenésítésére. Erre az ötvenhárom évvel ezelőtti alkotói folyamatra így emlékezik a zeneszerző:

Miután készen lettem a dallal, lekottáztam és bevittem a Táncdal- és Sanzonbizottságnak. Ott egyből elfogadták, utána került a rádióba, ahol szintén átment a szűrőn. Először felvették a 8-as stúdióban, majd ezt a hanganyagot meghallgatta egy bizottság, és miután úgy ítélték meg, hogy megütötte a mércét, Z-sítették, azaz zenés műsorokba való szerkesztésre alkalmasnak találták. A Magyar Rádió Könnyűzenei Osztálya a Juventus együttessel játszatta fel a darabot, nagyjából azokban a napokban, amikor az első ember a Holdra lépett.

A dal ezután elindult hódító útjára, számos rádióműsoron kívül élőzenés vendéglátóhelyeken is hallható volt. Hiába játszották azonban úton-útfélen ezt a számot, meggazdagodni nem lehetett belőle a mainál jóval hátrányosabb jogdíjelszámolás miatt.

Knisch Gábor 1969-ben Fotó: Családi archívum

Ez sem szegte kedvét a zeneszerzésben, 1970-ben aszódi katonasága idején írta meg a Csak fújt közben a szél című számát, ám az ehhez való szöveg csak mintegy négy év múlva született meg, szintén az ő tollából. Ekkor is csak többszöri nekifutásra fogadta el a sanzonbizottság, majd a rádió is sanzonként Z-sítette Delhusa Gjon énekével. A felvétel aztán – ahogy azt szerzője is remélte – ki tudott törni a sanzon kategóriájából, és a hetvenes években az egyik legtöbbet játszott táncdal lett a rádióban, sőt 1977-ben a Meanwhile (magyarul: Közben) című 1977-es Acker Bilk-lemez címadó dallama lett. Ennek következtében 1980-ban a világhírű brit klarinétos Knisch Gábor ötletére és közbenjárására Budapesten a rádió 8-as stúdiójában feljátszott egy lemezrevaló magyar dalt, ami meg is jelent Made in Hungary by Mr. Acker Bilk címmel. Szécsi Pállal is volt egy kalandja Knisch Gábornak:

A Csak veled legyek című számot 1972-ben a Margit utcai albérletében mutattam meg neki, ami egyből elnyerte tetszését, ezért bevitte a rádióba, elfogadtatta, Körmendi Vilmos pedig meghangszerelte, a zenei alapokat fel is vették. Szécsi Pálnak már csak fel kellett volna énekelnie a dallamot, ott vártunk rá a stúdióban, de nem jött. Aztán valaki szólt, hogy disszidált Hamburgba. A rádió azonban nem akarta, hogy elvesszen a nóta, ezért Horváth Vilmossal énekeltette el végül. Le is adták jó néhányszor, de átütő sikert nem ért el.

Knisch Gábor végül számos nagy nevű szövegíróval dolgozott együtt az évek során, a teljesség igénye nélkül: G. Dénes György, ifjabb Kalmár Tibor, Szenes Iván és Vándor Kálmán,

Knisch Gábor karrierjének másik fontos területe a Zeneműkiadó könnyűzenei menedzseri posztja volt, amit akkoriban egyedül töltött be. A vállalat monopolhelyzetben volt, ami abban is megnyilvánult, hogy egy zeneszám első rádiós elhangzása után a kottáját automatikusan beküldték hozzájuk megjelentetésre. A popmenedzser szavai szerint „nagyon nehéz dolga volt azoknak a zenészeknek, akik a Vasfüggönytől keletre megpróbáltak tartós sikereket elérni a nemzetközi porondon. Ennek legfőbb oka a pártállami rendszer intézményeinek túlzott bürokratizmusa és nemtörődömsége volt. Én viszont magyar dalok és zenekarok exportálásával foglalkoztam, mert úgy láttam, hogy a többi könnyűzenei intézmény nem törődött velük kellőképpen. A külföldi fellépések és lemezmegjelenések menedzselésével kicsit átléptem a saját hatáskörömet, mert ez a Nemzetközi Koncertigazgatóság, illetve a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat dolga lett volna, emiatt kicsit nehezteltek rám. Előfordult, hogy még keresztbe is tettek, aminek együttesek estek áldozatául.”

A Zeneműkiadó képviseltében a Fonográf együttest a United Artists Records amerikai lemezcég londoni leányvállalatánál ajánlotta be, és javasolta, hogy a country and western elnevezés analógiájára legyenek ők a country and eastern együttes. Együttműködésük eredményeként kislemezre vették a Levél a távolból című daluk angol változatát Greyhound címmel, valamint a Mondd, hogy nem haragszol rám-ot. A számról még cikket is írtak és egy egész oldalas hirdetést is megjelentettek a Melody Maker zenei magazinban, ráadásul Hollandiában egy angol nyelvű nagylemezt is kiadtak. A londoni Wembley Country Fesztiválra is beszervezte őket Knisch Gábor, de ezt a megállapodást a Nemzetközi Koncertigazgatóság megakadályozta. Utóbbiaknak ezután lehetett némi lelkiismeret-furdalása, mert megígérték, hogy legközelebb nem tesznek keresztbe neki. Amikor pedig a MIDEM Fesztiválon a Bojtorjánt ajánlotta ki az 1981-es Wembley Country Fesztiválra, és még a Beatles egyik első fotósával, Dezo Hoffmann-nal képeket is csináltatott róluk, csodák csodájára senki nem gáncsolta törekvéseit, sőt a Bojtorjánt még a frankfurti Country Fesztiválra is sikerült delegálni. Mindkét helyszínen nagy tapsot kapott a magyar együttes, ezután pedig egyenes út vezetett nekik az Egyesült Államokba.

Egy idő után természetesen Knisch Gábor sem kerülhette el, hogy Erdős Péterrel ne akadjon össze. Az 1980-as MIDEM Fesztivál előtt a botfülű popcézár megbízta a Neoton angol nyelvű demo felvételeinek – a Santa Maria és a Don Quijote – reklámozásával. Erdős Péter megígérte neki, hogy ha elintézi ezeknek a daloknak a tőkés országokban való terjesztését, azt nem bánja meg. A MIDEM utolsó napján aztán japán menedzserek megismerték ezeket a számokat, és némi tanakodás után ráharaptak a Neotonra, s ezzel elindult az együttes angol nyelvű nemzetközi karrierje. Japánban 1983-ban megnyerték a Yamaha Fesztivált, és nagy sikert arattak Dél-Koreában is. Knisch Gábor azonban menedzseri munkájáért még egy vállveregetést sem kapott Erdőstől. Kárpótolta azonban az élet, mert Máté Péter Elmegyek című szerzeményét az ő segítségével tette világhírűvé Sylvie Vartan francia – de egyébként részben magyar származású – énekesnő Nicolas címmel, ami így a második legjátszottabb magyar sláger lett külföldön a Szomorú vasárnap után. 1981–1984 között aztán Sylvie Vartan felvette még lemezeire Zorán Apám hitte és a V’ Moto-Rock Várj, míg felkel majd a Nap! című számait. Szintén Franciaországban énekelte fel lemezre Dalida a Kovács Kati által előadott Elfutok című dalt.

A rendszerváltás után Zámbó Jimmy Jimmy’s Roussos című nagylemezéhez is sok köze volt Knisch Gábornak. Ahogy fogalmazott: „Felkerestem Demis Roussos kiadóit Hamburgban és Párizsban, és felvásároltam a legnagyobb slágereit, amelyeket felajánlottam ezután a Magneoton kiadónak és Zámbó Jimmy-nek. Így született meg 1994-ben az utóbbi harminc év legnagyobb lemezsikere. Pár évvel később ezen felbuzdulva ugyanígy megszereztem Andrea Bocelli Time to say goodbye című szám magyarországi lemezkiadásának jogát, amelyet Miklósa Erika operaénekesnő és Zámbó Jimmy szereplésével adtunk ki.” A folytatásról pedig azt mondta:

1990 után ráálltam arra, hogy külföldi slágereket, illetve háttérzenét hozzak Magyarországra, többezer CD-ből álló katalógusunk és archívumunk volt a háttérzenékből, amelyekből tudott válogatni a Magyar Televízió, majd a kereskedelmi és kábeltelevíziók sokasága.

Knisch Gábor hetvenöt esztendősen is vallja, hogy a zeneszerzés és a zene szeretete nem veszik ki az emberből az idő múlásával. Megírta a „nagy generáció” hattyúdalát is Egyszer eltűnünk majd címmel, 2016-ban pedig korlátozott példányszámban megjelentetett egy szerzői válogatást CD-n, stílszerűen Véget ért egy fejezet címmel. Ezen található a Mennyei üzenet című modern bel canto ária is, amelynek zenéjét és szövegét is ő írta, és Miklósa Erika magyarul és olaszul is felénekelte a lemezre. Ezt a dalt 1996-ban Gregor Józseffel úgyszintén rögzítették, ebben a változatban elhangzott a Magyar Rádióban és a Vatikáni Rádióban is, azóta pedig számos előadó feldolgozta. Szebbnél szebb dalok tehát bármikor születhetnek, ahogy az ihlet sugalmazása érkezik, Knisch Gábor pedig különösen figyelmes ezekre a jelekre.

Még az is lehet, hogy születik a gitárján egy újabb nagy sláger, amíg csak fúj közben a szél.

Borítókép: Knisch Gábor otthonában, pár nappal 75. születésnapja előtt (Fotó: Bach Máté)