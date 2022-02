Indul a KMI12 program második évada

A Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatóságának küldetése a kortárs magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítése határon innen és túl. A PKÜ kiemelt figyelmet szentel a KMI12 programnak, amely 2020-ban indult és a pandémia miatt az első évad egészen 2021 végéig tartott.

Az Ügynökség számos formában hívja fel a figyelmet a kiválasztott tizenkét alkotó munkásságára és általuk a kortárs magyar szépirodalom sokszínűségére. Az alkotók számára rendszeresen szerveznek író-olvasó találkozókat, fellépéseket irodalmi fesztiválokra, könyves- és más kulturális rendezvényekre: vendégeskedtek egyebek mellett a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten és a Csíkszeredai Könyvvásáron, de bemutatkoztak a zentai Mementó Fesztiválon, a sárospataki központú I. Rimay Költészeti Fesztiválon vagy éppen itthon Kapolcson, a Művészetek Völgyében és az Ördögkatlanon is.

A világjárvány és a lezárások miatt sok program a virtuális térben valósult meg, így Nagy Lea például online vett részt a kolumbiai Medellín nemzetközi költészeti fesztiválján (Festival Internacional de Poesía de Medellín), mely a világ egyik legjelentősebb poétikai seregszemléje.

A kiválasztott szerzők a jövő olvasóinak nevelése érdekében rendszeresen találkoznak középiskolásokkal is: az Ügynökség idén összeállít egy középiskolai oktatásban használható oktatási segédanyagot és szöveggyűjteményt, illetve rendhagyó irodalomórákat szervez számukra hazai és határon túli magyar iskolákban.

A KMI 12 szerzőiről személyes hangvételű portréfilmek, műveikből versmegzenésítések, versfilmek és videoklipek is készülnek: a költők verseiből a Keleti András és Kohánszky Roy fémjelezte Eleven Költők Társasága zenei-filmes alkotóműhely készít popzenei műveket. Az EKT versmegzenésítéseit és versfilmjeit 2021-ben két rangos díjjal is jutalmazták a Bujtor István Filmfesztiválon és a Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztiválon. A prózaírók novelláiból több hangoskönyv is született és a program tizenkét résztvevőjének műveiből egy reprezentatív antológiát adott ki a Petőfi Kulturális Ügynökség Bennem a többi címmel - olvasható a sajtóközleményben.

A kiválasztás szempontjairól Szentmártoni János programigazgató számolt be:

Hosszas mérlegelés előzi meg a végleges névsor kialakítását. A kiindulási alaptermészetesen az irodalmi minőség. A program jellegéből és céljából adódóan pedig az, hogy olyan alkotók is a reflektorfénybe kerülhessenek, akiket eddig valamilyen okból elkerült, holott a teljesítményük alapján megérdemelnék. Küldetésünk a Kárpát-medencei szépirodalom népszerűsítése, így odafigyelünk arra is, hogy minél több régió képviseltesse magát az alkotók által. Figyelünk a költők és a prózaírók arányára, és arra is, hogy lehetőleg minden generációból kerüljön a programba szerző.

Az első évad alkotói: Bék Timur, Bene Zoltán, Iancu Laura, Kürti László, Lövétei Lázár László, Majoros Sándor, Marcsák Gergely, Nagy Lea, Regős Mátyás, Szálinger Balázs, Száraz Miklós György és Zsille Gábor.

A második évad szerzői: Berta Zsolt, Farkas-Wellmann Éva, Fekete Vince, Hász Róbert, Izer Janka, Jánoki-Kis Viktória, Király Farkas, Kopriva Nikolett, Lőrincz P. Gabriella, Nagy Zsuka, Vörös István és Vöröskéry Dóra.

Borítókép: KMI12-program (Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség)