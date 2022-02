Taroltak a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei a táncolimpián

Ruip Katica 6. évfolyamos növendék, aki 2019-ben korosztályában ért már el első helyezést a Tanzolympon, ismét a legjobb helyen végzett klasszikus balett kategóriában A hattyúk tavából Odile variációjával és a Carmen-szvit egy részletével, míg modern tánc kategóriában Vetési Adrienn Blooming című koreográfiájával jutott a második helyig.

A két elismerés mellett Ruip Katica három ösztöndíjat is elnyert a Berlini Állami Balettiskola, a Müncheni Zenei és Előadó-művészeti Főiskola Balettakadémiája és a Zürichi Táncakadémia kurzusaira.

Ugyancsak első helyezést ért el klasszikus balettkettős kategóriában a Pollák Julianna Éva és Pásztor Júlia 2. évfolyamos növendékek párosa, akik A púpos lovacska című balettből mutattak be variációkat. Második helyen végzett klasszikus balett kategóriában Bobvos Oliva 4. évfolyamos növendék, aki a Gajanéből és a Párizs lángjaiból táncolt szólót, míg a dobogó harmadik fokáig jutott ugyanebben a kategóriában és próbatáncra kapott meghívást a Holland Nemzeti Balett Akadémiájára Porkoláb Cecília 6. évfolyamos növendék, aki A hattyúk tavából Odette variációját és a Paquita egy részletét mutatta be a rangos megmérettetésen. Tisztességes helytállásról tett tanúbizonyságot Bonecz Franciska Yuki 3. évfolyamos és Varga Lilla Emese 4. évfolyamos növendék is, akik komoly felkészülés mellett szintén bejutottak a döntőbe.

Nagyon nagy most az érdeklődés irántunk, mindenki azt kérdezi tőlünk, hogy értünk el ilyen rövid idő alatt ilyen komoly eredményeket

– fogalmazott a díjátadást követően Radina Dace, a Magyar Nemzeti Balettintézet művészeti vezetője, Ruip Katica és Porkoláb Cecília felkészítő balettmestere a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

A Magyar Nemzeti Balettintézet hétfős csapatának rendkívül sikeres szerepléséért Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója köszönetet mondott a felkészítőknek, Radina Dace mellett Chernakova Olga, Kirejko Dmitrij Taraszovics és Vetési Adrienn balettmestereknek, Ókovács Szilveszternek, az Opera főigazgatójának mindazért a segítségért, amit a növendékek kaptak, valamint a Magyar Állami Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány kurátorainak és minden támogatónak, különös tekintettel a szülőkre, akik a gyerekekkel és mestereikkel izgulták végig az elmúlt napokat.

A február 17. és 22. között 19. alkalommal megrendezett berlini Tanzolymp nemzetközi balettverseny célja, hogy mesterkurzusokkal, szemináriumokkal és versenyekkel segítse a fiatal táncosokat, nemzetközi pályájuk indulását, valamint a tánc népszerűsítését.

Az évente a világ minden pontjáról csaknem ezer, 10 és 21 év közti fiatalt megmozgató eseményen számos tánckategóriában mérettetnek meg a táncos növendékek a klasszikus és a modern műfajokban. A gálát a legjobb produkciókból összeállító zsűriben idén 15 rangos szakember foglalt helyet, akik között a Berlini Állami Balett és a kijevi Ukrán Nemzeti Opera vezető szólistái mellett az amszterdami, bázeli, bécsi, berlini, lisszaboni, londoni, müncheni és zürichi balettegyüttesek iskoláinak igazgatói is képviseltették magukat.

A Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balett 2016-ban azért hozta létre Magyar Nemzeti Balettintézet néven saját balettképzését, hogy a maga eszközeivel is népszerűsítse a tánc műfaját, hozzájáruljon a jövő magyar balettművészeinek, valamint a műfajt szerető és értő közönség kineveléséhez, továbbá lehetőséget teremtsen a gyermekeknek, hogy színpadi produkciókban, akár felnőtt, vezető táncművészek körében is számot adhassanak tudásukról.

Az intézményt a Magyar Nemzeti Balett irányítása mellett Solymosi Tamás vezeti. Munkáját 2018 óta művészeti vezetőként segíti Radina Dace balettművész, aki immár 24 éve tagja a Magyar Nemzeti Balettnek, és visszavonulásáig több mint másfél évtizeden át volt az együttes szólistája.

Borítókép: Ruip Katica és Radina Dace balettmester (Fotó: Chemakova Olga)