A Kunszt a képzőművészet iránt érdeklődőket célozza meg

Január óta láthatják a trendalkotó, képileg modern vizuális művészetekkel foglalkozó magazint az M5 kulturális csatorna műsorán. A szerdánként 21 órakor kezdődő karakteres, a képi művészetekkel foglalkozó Kunszt célja az ismeretterjesztésen túl az, hogy élményt adjon. Könnyed, magazinos jelleggel közelít a szép- és vizuális művészethez, történeteket mond el az alkotásokról, miközben a kulisszák mögé is bepillant. Bemutatja, hogyan készült egy-egy művészeti produktum, megismertet a képiség izgalmas kérdéseivel, vagy éppen elkalauzol egy restaurátor, egy fényfestő, egy művész vagy egy dizájner műhelyébe.

Az adásokban találkozhatnak a nézők egy-egy kortárs művész miniportréjával, továbbá a művészeti élet informális, láthatatlan momentumainak bemutatásával.

A Kunszt gyakran elkalandozik a film, a fotográfia, a dizájn, a grafika és a technika területeire, de láthatnak művészettörténeti nyomozásokat is. A műsor kutatja a legrégebbi, a legdrágább, a legtalányosabb, a legismertebb magyar képzőművészeti darabokat.

A Kunszt következő adásában a rajzolás művészetébe vezeti be a nézőket.

Március 30-án, szerdán este 21 órakor a képzőművészeti kalandozás a Vasarely Múzeumban kezdődik, bemutatva az érzékeinkkel játszó op-art művész Victor Vasarely szemfényvesztő alkotásait. De ha már rajzolás, még tovább utazik a műsor az időben, egészen a két reneszánsz zseni, Michelangelo és Leonardo da Vinci korába, bemutatva, hogy ceruza híján mivel rajzolt a két művész. A nézők megismerkedhetnek Orosz István grafikusművésszel, animációsfilm-rendezővel, aki a grafikai technikák és az illúziók virtuóza, és gyakran belerajzolja magát is filmjeibe. A vizuális szemcsapdák és optikai illúziók után a rajzolás művészetével foglalkozó adásban a karikatúra-és képregény történelemmel is megismerkedhetnek a nézők. Ez utóbbinak kiemelkedő magyar vonatkozása is van, hiszen az első szóbuborékos képregényt a magyar származású Pulitzer József adta ki 1896-ban, New Yorkban. A képtörténetek Európában is egyre népszerűbbek lettek, és hamarosan felbukkantak például Jókai Mór saját lapjában, az Üstökösben is. A Kunszt szerda este egy roppant érdekes rajztechnikával is megismerteti a nézőket, Végh Lajos képzőművésztől megtudhatjuk, hogyan lesz a homokból rajzeszköz

A Kunszt adásai ITT újranézhetők.

Borítókép: Galán Angéla, a Kunszt műsorvezetője (Fotó: MTVA)