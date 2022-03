Mától elérhető Sziveri János teljes életműve

A mától hozzáférhető oldalon számos olyan különleges tétel is helyet kap, mint Sziveri gyerekkori verseinek kéziratai, naplójegyzetei, eddig nem látott levélrészletei, nemrég megtalált rajzai, festményei, versvariánsai, kötetborító-tervei, ugyanakkor elérhető Az utolsó tribün is, melyet az Új Symposion szerkesztőségének utolsó estjéről írt. Mindezeken kívül a róla szóló szakirodalom is megjelenik, de galéria is készül, sőt hanganyagok és filmek is elérhetők, melyeken a költő előadásában hallhatók versek.

Borítókép: Sziveri János költő (Fotó: Magyarszo.rs/Annus Gábor)