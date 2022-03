Megnyitották a Hidegkuti 100 kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte: amikor Deutsch Tamás, az MTK elnöke megkereste, gondolkodás nélkül mondott igent a felkérésre, mert a magyar futballtörténelem kiemelten fontos része a magyar történelemnek.

Nem volt a magyar labdarúgásnak még egy olyan kiemelkedően sikeres időszaka, mint amikor az Aranycsapat aratta a győzelmeit, és ezeket nem lehetett elképzelni Hidegkuti Nándor nélkül

– jelentette ki a főigazgató az MTK száz éve született labdarúgójáról, aki többek között mesterhármast ért el az évszázad mérkőzésén, az angolok elleni londoni 6-3-as diadalon 1953-ban.

Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke arról beszélt, hogy a második világháború után az Aranycsapat sikerei sok magyarnak adták vissza egy jobb életbe vetett hitét, ugyanakkor növelték a nemzeti összetartozás érzését. Utalt arra, hogy Hidegkuti életében a véletlenek is szerepet játszottak, hiszen eredetileg a Ferencvárosba szeretett volna igazolni, ám egy bíráló megjegyzés hatására meggondolta magát, és meg sem állt az MTK-ig. Felelevenítette, hogy a csatár a polgári származása miatt szálka volt a diktatúra szemében, és csak úgy kerülhetett be a válogatottba, hogy a szüleinek kitalált előéletet kreáltak, az eredetileg gyárigazgató édesanyját pedig egy filmen sztahanovista munkásnőként mutatták be.

Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó-szövetség szóvivője azt hangsúlyozta, hogy a kivételes tudású és játékintelligenciájú Hidegkuti nemcsak a magyar, hanem a világ labdarúgásának is kiemelkedő alakja volt.