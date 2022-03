Mise a békéért Szarka Tamással

Jézus Krisztus egész életében a szeretetre tanított bennünket; szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek benneteket – mondja János evangélista tolmácsolásában. A jelenlegi orosz–ukrán konfliktus is arra tanít bennünket, hogy a szeretet erejével forduljunk embertársaink felé; együttérzést tanúsítsunk, segítsünk, részt vállaljunk az áldozatokat sújtó teherből, ki-ki a maga lehetőségei szerint.

Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész, zeneszerző, költő ezúttal is a zene erejével vállal szolidaritást a rászorulókkal.

A rendkívüli Jónak lenni jó! adománygyűjtő akcióhoz kapcsolódva 2022. március 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor kerül sor Budapesten az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban arra a szentmisére, amelynek keretein belül Szarka Tamás adja elő a Missa Missio című szakrális művét. A teljes egészében a római katolikus mise liturgiáját követő zenei alkotás célja már megkomponálásától kezdve az, hogy a katolikus hit erejével a magyar emberek, családok értékrendjére hasson. Szarka Tamás arra is többször felhívta már a figyelmet, hogy ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Éppen ezért a Missa Missio lemezeladásaiból származó nyereséget az üldözött keresztények megsegítésére ajánlotta fel a tavalyi évben.

A Mise a békéért elnevezésű kezdeményezéssel szintén a katolikus hit erejét kívánja segítségül hívni, hogy rámutasson a segítségnyújtás fontosságára.

Mi porszemek vagyunk, mégis, ha egymás felé fordulunk, az számít

– nyilatkozta lapunknak a művész, aki szerint a magyar nép a történelme folyamán mindig befogadó volt. Gondoljunk bele abba, hogy most nem mi kérünk, hanem lehetőségünk van segítséget nyújtani. Aki még nem próbálta, nyugodtan tegye meg, mert adni nagyon jó érzés, a humánum mindenkiben ott van, csak elő kell hozni

– mutatott rá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a háborús helyzet nem a mi országunkat sújtja, ezért kerüljük a pánikkeltést. Az a dolgunk, hogy támogassuk a magyar nemzettestvéreinket és minden rászorulót, akik valóban bajban vannak, és hozzánk jönnek segítségért. – Nyújtsuk ki a kezünket feléjük! Ez a célja a vasárnapi koncertnek is – mondja Szarka Tamás, aki úgy véli, a bűnbakkeresésnek és pálcatörésnek sem most van itt az ideje. – Ne ítélkezzetek, és titeket sem fognak elítélni! – emlékeztet Jézus Krisztus intelmét idézve.

Most, hogy ilyen közel vagyunk az eseményekhez, talán jobban meg tudjuk becsülni a békét. Mindannyian azt szeretnénk, hogy a háborúnak mihamarabb vége legyen; én így tudok mindehhez hozzájárulni

– zárja szavait a művész.

– Ferenc pápa kérte, hogy a hamvazószerdától kezdődő nagyböjtöt és imádságait ajánljuk fel a békéért, így attól kezdve minden nap – és természetesen nagyhét első vasárnapján is – ezért imádkozunk, és ezért fogjuk felajánlani a 10 órai szentmisét is – fogalmazott a misét celebráló Horváth Zoltán István kanonok, esperes, az Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom plébánosa. Elmondása szerint Szarka Tamás segítségnyújtási szándéka összeért az egyházi akarattal, így született meg a vasárnapi közös szentmise gondolata.

A zene és az ének hangján, a közös imádság révén fejezzük ki a szándékunkat

– tájékoztatott a plébános, akitől azt is megtudtuk, hogy már egy hete folyik a gyűjtés a plébánia gyűjtőpontján, ehhez bármikor lehet pénzbeli és tárgyi adománnyal csatlakozni, de a szentmise végén is lehetőség lesz adakozni.

Borítókép: Szarka Tamás (Fotó: Horváth Edit)