Újabb Wattpad-regény a Netflix kínálatában

A spanyol történetek általában jól jövedelmező beruházást jelentenek a Netflix számára. Az eredetileg két egységből álló minisorozatnak tervezett A nagy pénzrablásból már az ötödik évad is elkészült. A nyílt tenger ugyan három évad után kaszát kapott, de a visszanézési listákon továbbra sem teljesít rosszul, az Elit, a Valeria vagy A castamari szakácsnő pedig várják az új kalandokat. Így nem csoda, hogy repertoárjába a streamingszolgáltató egy spanyol romantikus mozit is felvett. Ariana Godoy Wattpaden megjelent Az ablakomon át című regénye Anna Todd Miután sorozatának kitaposott ösvényén halad, azonban Godoy története még Todd One Direction fanfictionként indult meséjénél is bugyutább.

Adott egy szegény lány, akinek ablaka a kőgazdag szomszédok középső fiának ablakára nyílik. Senki nem kérdezi meg, hogyan sikerült az egyébként felszolgálóként dolgozó anyukának előkelő környéken házat vennie vagy a milliomos barcelonai elit miért egy lepratelepen rendezkedett be. Ha túllépünk a hasonló logikai bakugrásokon, akkor kapunk két tinédzsert, akik a regény szerint folyamatosan megfigyelik a másikat, ám évekig nem szólnak egymáshoz – valószínűleg az anyagi különbségek miatt. Majd egyszer csak egyikük megelégeli a már önmagában is beteges plátói rajongást és kapcsolatot kezdeményez.

A történet itt-ott furcsa megszakításokkal halad a végkifejlet felé, a happy endben senki ne kételkedjen, ahogy a Wattpaden szinte kötelező erotikus jelenetekben sem.

A rendező Marcal Fores és a forgatókönyvíró Eduard Sola számos tekintetben kreatívan kezelte Godoy alapanyagát, az egyébként sem kifejezetten acélos történetet azonban – ha lehet – még inkább összekuszálták. A regény ugyanis Raquel (Clara Galle) és Ares (Julio Pena) szerelmének kibontására koncentrál, a film viszont egyfajta görbe tükröt kíván tartani a spanyol tinédzserek elé, minek következtében kapunk egy csapat tinit, akik ész nélkül buliznak, szexelnek, isznak és nagyon másból nem is áll az életük. Igaz, az amerikai hasonszőrű sorozatokhoz képest itt legalább az írókör megjelenít valamit a valóságos tinédzserhétköznapok lefolyásából, ami igazán érdekes, de tanulni is kell néha.

Az ablakomon át faék egyszerűséggel szeretne a végcél felé haladni, ám Fores és Sola közreműködésének köszönhetően többször elveszíti a fókuszt.

A legjobb barát karaktere (Guillermo Lasheras) például hol szerelmi háromszöget jósol, hol nem érdekli különösebben, mi folyik Raquel és Ares között, csak hogy a végén féltékeny hősszerelmessé változzon. A filmen Raquel író és valójában ő meséli el az egész történetet. A cselekményrészlet érdekes lehetne, különösen, amikor kiderül, hogy édesapja nyomdokaiba léphetne, aki évekkel korábban megrettent az írói lét nehézségeitől, azonban a szál hamar elsikkad és valójában nem tesz hozzá a karakterfejlődéshez. Így a történet végső soron olyan, mintha ész nélkül pakoltunk volna egymás után bulizós és szívfájdalmas jeleneteket, és legfőképpen erotikát.

A regény alapvetően egy A szürke ötven árnyalata, illetve egy Miután spanyol, tinédzser változata. Ezzel együtt lassan építkezik és jól adagolja az erotikát. A film viszont a történések hiányosságait kizárólag erotikával akarja ellensúlyozni, ami már csak azért is rossz döntés, mert a két főszereplő között nem működik a kémia, és a film egyik főgonoszát alakító báty (Eric Masip) karaktere sokkal vonzóbb, mint Ares.

Ahol esetleg mégis volna némi történés, azokat a jeleneteket mind korábbi romantikus vígjátékokból vagy drámákból ismerhetjük.

A könyvtári jelenet mintha a 10 dolog, amit utálok benned vagy az Én és a hercegemből lépett volna elő. Az óriáskeréken játszódó szexjelenet a Rettegésből ismerős. Mikor Ares bevallja, miért fél a szerelemtől, az Christian Grey és Anastasia Steele liftes csókejelenete A szürke ötven árnyalatából. A Raquel és a legjobb barát tánca pedig a számos iskolai bálon játszódó nagyjelenetek egyikéből lehet ismerős, többek között A csaj nem jár egyedülből vagy annak tavalyi újrájából, A srác nem jár egyedülből.

A Netflix azonban a film minden hiányossága és már-már mosolyogni való bugyutasága ellenére számíthat Godoy elkötelezett rajongóira, így Az ablakomon át valószínűleg ugyanúgy trilógiára bővül majd, mint a klasszisokkal jobb Csókfülke vagy A fiúknak sorozat.

Borítókép: Jelenet a filmből (Fotó: Netflix)