Áprilisi capriccio az összművészet jegyében

Varga Liza ruhakölteményei segítségével kutatja a nőiesség misztériumát, vidám színek, lágy esésű anyagok és a klasszikus trendeket a friss ötletekkel ötvöző formavilággal igyekszik szórakoztatni és elbűvölni ruháinak viselőit és szemlélőit. Az esten legújabb, tavaszi-nyári kollekciója is megtekinthető.

Varga Liza divattervező, stylist, női szabó specialitása a színtípus szerinti ruhakészítés. Két éve indította el az önálló ruhamárkáját, a Lise the Brandet. Számtalan nőnek segített megtalálni a stílus és az önmegvalósítás közötti utat. Szalai Szilvivel közösen megalapították a The Color Agency vállalkozásukat, ahol színtanácsadással egybekötött testalkatelemzéssel segítenek a nőknek, hogy az üzleti életben is és otthon is sikeresek, magabiztosak és vonzóak lehessenek.

A megnyitón Debussy, Brahms és Mozart örök klasszikusai csendülnek fel hegedűn és zongorán Szűcs Dóri és Horváth Kornél előadásában. Szűcs Dóri hétéves kora óta hegedül. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium növendéke volt, a zene azóta is élete szerves része. Nagy hatással volt rá Debussy hangzásvilága és zenefilozófiája, miszerint „a zene célja a gyönyörködtetés”.

Borítókép: Viola Szandra, Lesz-Müllek Bernadett, Szűcs Dóri és Varga Liza, az összművészeti est résztvevői (Fotó: Áprilisi capriccio)