Körkép fotográfiákkal, fotografikus képekkel és absztrakt fotográfiával

A hatodik éve minden évben megrendezett Budapest FotóFesztivál a nagyközönségnek kiállítássorozattal mutatja be a kortárs és a klasszikus magyar és nemzetközi fotográfia értékeit. Nemzetközi sztárkiállítással, kortárs hazai körképpel, a fővárosi múzeumok és galériák, valamint a nemzetközi kultúrintézetek fotókiállításaival várja a látogatókat. A rendezvénysorozatot workshopok, múzeumpedagógiai események, kortárs, fiatal fotóművészeti szakmai programok színesítik.

A fesztivál hivatalos programjába tartozik az ARTÉR Művészeti Egyesület fotóművészeti kiállítása Budafokon, a Magdolna Udvar Művészeti Galériában.

Az állókép fénnyel való megvalósításáról, annak absztrakt képi világú képző- és fotóművészeti eljárásként alkalmazó megoldásairól szól a tárlat, ahol főként fekete-fehér digitális nyomat vagy ezüst- zselatin nagyítási technikával készült fotóművészeti alkotások láthatók.

Kiállító fotóművészek: Beregi Edina, Czimbal Gyula, Drégely Imre, Farkas Ildikó, Haid Attila, Herendi Péter, Kalas Zsuzsa, Mag Krisztina Szilvia, és Molnár Zoltán.

A kiállítást Nagy Zopán író, költő, fotóművész nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a Kórkép-Körkép kiállításon az alkotások között találunk kémiai, illetve digitális úton létrejövő fotográfiát is, amelyek számtalan kifejezési lehetőséget rejtenek magukban, akár bravúros technikai megoldásokat is felmutatva. Nagy Zopán rendhagyó kiállítás megnyitójából idézünk, melyből a képek hangulatát is megérezhetjük: „Utak: az út alatti utak alatt. Utalások nélküli belső utak, elhagyott magántájak taposott, gyötört, de teljesen kitaposhatatlan útjai… Földrajzolatok: rejtelmes képződmények parcellaformái, elmosódott mozaikdarabok, geometrikus műelemek… Elhagy(at)va: bódék, kulipintyók, bádog bodegák, az indák, a mohák, a taplók, a gazok és facsápok mindent benőttek, ó, elhagyott életterek utáni vegetáció! A hiátus és az őstermészet összenő… A nyaralók: kínnyalók, a presszók: depresszók, de van remény! Van? Alkossunk! Kontrasztok: urbánus sóhajtás, küllők egy léggömbben, légyölő galócák vitrinben, fekete falakon vésett jelenettöredékek (egy visszafelé lassított kisfilmben)… Árnyékkötők karcolatai… Circulus vitiosus!

Egy panorámás ablak Lélekképtájra nyílik, a kemogramlátvány szenzibilis rajzolatait, ködköpönyeg szerű gyűrődéshullámait karcolt füstkvarc nagyítón át szemléli a távol-közel-távolba látó költő egyik alteregója (egy magánszanatóriumból)…

Jézus szeret – suttogja egy sokszorosára boncolt graffiti lenyugtatott részlet-kiemelése, miközben – valahol hazánkban – misztikus módon: 365 liter kávé ömlik az állami vasutak egyik élményparkjának (kódokkal felnagyított, a pusztába kiterített, titkosított) térképére, amely azután (magát) a Kozmoszt idézi meg…

Kórképek! A nagy képkor bizonyos kórképei? A kortárs képtársítás mozaikdarabjai? A kor társainak látóidegeiben fölsejlő képjelenések: (in)direkt (meg)látások, bemozdulások kimerevítései? Lehetséges. Igen és nem! Ám, a konkrét korképen túli kérdések mögül mindinkább (a leíró elmeszféráiból): további képjelenések áramlanak…”

Tárlatvezetéseket április 29-én és május 7-én tartanak a galériában.

Borítókép: A fotóművészek és Nagy Zopán író (Fotó: Kanyó Ferenc)