Mária evangéliuma – rockopera élő zenekari kísérettel

Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi zenés darabját harminc évvel ezelőtt mutatták be először a Madách Színházban. Nagy álma vált valóra Lantos Anikó producernek azzal, hogy idén április 16-án, nagyszombaton megtarthatták a rockopera jubileumi előadását Győrben. A LantArt Produkció előadását Juronics Tamás rendezte és a Győri Nemzeti Színházzal és a kaposvári Csiky Gergely Színházzal koprodukcióban jött létre. A tegnapi budapesti sajtótájékoztatón Lantos Anikó elmondta, hogy további helyszíneken is tervezik a darab bemutatását, augusztusban Debrecenben és Tokajban is láthatja majd a közönség.

A Győri Nemzeti Színházban a főbb szerepekben Bordás Barbarát, György-Rózsa Sándort, Feke Pált, Novák Pétert és Ódor Kristófot láthatta a közönség és a kaposvári premieren szintén ez a szereposztás lesz látható. A Margitszigeti Színházban Mária szerepében Füredi Nikolett, Jézusként pedig Kocsis Dénes debütál.

Az előadás különlegessége az élő zenekari kíséret, amelyet a Győri Nemzeti Színház zenekara és kórusa biztosít, a produkció zenei vezetője Werner Gábor. A darabban közreműködik a Szegedi Kortárs Balett is.

Minden olyan kezdeményezéshez szívesen csatlakozunk, amely értéket teremt

hangsúlyozta Fülöp Péter, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. A Margitszigeti Színházban 2006-ban már bemutatták a Mária evangéliumát. Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a Margitszigeti Színház minden évben felajánl jegyeket pedagógus nap alkalmából. Az idén a Mária evangéliumára biztosítanak jegyeket a pedagógusok számára, akik az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül élhetnek ezzel a lehetőséggel. A kaposvári és a budapesti előadás is már most teltházas, Bán Teodórának viszont volt egy jó híre: a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervek szerint szeptemberben újra látható lesz a darab.

A sajtótájékoztatón Tolcsvay László zeneszerző felidézte a rockopera komponálásának körülményeit, elmondta, hogy a darab 1989-90-ben született Müller Péter Szűz Mária életéről szóló szüzséje alapján.

Egy zeneszerzőnek ez nagyon nagy ajándék

– értékelte a tényt, hogy színházi előadásként élőzenekari kísérettel ezúttal először szólal meg a Mária evangéliuma.

Juronics Tamás rendező-koreográfus elmondta:

az előadásban mai emberek játszanak el egy misztériumtörténetet. Egy anyai sorsot állítanak a középpontba, az emberi kapcsolatok, vonatkozások, érzések fontosak számukra.

A kort megidéző látványos díszletet – amelyben a történelmi emlkékeket mai építkezési-állvány fogja össze – Cziegler Balázs tervezte. Benedek Mari jelmezei a mai kort jelenítik meg.

A produkció létrehozásának főtámogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.