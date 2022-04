Újabb három évre Szikora János a Vörösmarty Színház igazgatója

A Vörösmarty Színház igazgatójának megbízása július 31-én lejár, ezért írt ki pályázatot a posztra az önkormányzata. A március 16-i határidőig egyetlen pályázat érkezett. Székesfehérvár képviselő-testülete húsz igen szavazattal támogatta a direktor megbízatásának megújítását a következő három évre. A döntést követő sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, hogy az igazgató megválasztása szakmai és közéleti értelemben is teljes egyetértésben történt. Hangsúlyozta, hogy a Vörösmarty Színház a régió meghatározó kulturális intézménye és közösségi helye, ahol az elmúlt években kiváló szakmai munka folyt, emellett olyan színházon kívüli tevékenységeket végzett, mint a Koronázási szertartásjáték, az Atlantisz programban és a Maradj otthon! kampányban való részvétel, ezért is jelenthető ki: jó döntést hozott a testület.

Lehrner Zsolt alpolgármester arról beszélt, hogy az igazgatói pályázatot egyhangúlag és egyértelműen támogatta a színházszakmai bizottság.

Szikora János a képviselő-testület döntését úgy kommentálta, hogy igazán jó színházat csinálni hosszú időn keresztül csakis egy színházát szerető és becsülő városvezetéssel közös egyetértésben lehetséges. Köszönetét fejezte ki a közönség bizalmáért és érdeklődéséért, ami a számokban is megmutatkozik, hiszen tíz évvel ezelőtt hatezer bérletesük volt, amit nyolc év alatt sikerült tizenhatezerre növelni.

Az igazgató szerint kivételes történelmi pillanatban kapta meg a folytatás lehetőségét, amikor a világban a pandémia és az ukrajnai háború miatt átrendeződés van, és ebben a helyzetben kell a színháznak helytállnia.



Borítókép: Szikora János, a Vörösmarty Színház direktora (Fotó: YouTube)